-ÇANKAYA KÖŞKÜ'NE 34 HİSSEDAR TBMM (A.A) - 05.03.2011 - Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanlığı Köşkü arazisinin, Maliye Hazinesinin de aralarında bulunduğu 34 hissedar adına kayıtlı olduğunu bildirdi. Demir, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın önergesine verdiği yanıtta, kıyı alanına ilişkin Bütünleşik Kıyı Alanı Planlarının yapıldığını, İzmit Körfezi ve İskenderun Körfezi'nde planlama çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Antalya, Samsun ve Sinop'taki çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Demir, tüm kıyıların planlanması çalışmalarının 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi. Kıyıların, devletin hüküm ve tasarrufunda olduğunu, kamu ya da özel, hiçbir şekilde mülkiyete konu olamayacağını vurgulayan Demir, ''Kıyılarda yapılacak yapılar Kıyı Kanunu'nda belirtilmiş olup, bunun dışında yapı yapılması söz konusu değildir. Dolayısıyla kıyı yapılarının 2B alanlarıyla bir ilgisi bulunmamaktadır'' bilgisini verdi. 2011 yılı yatırım programına sunulan proje ile Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı kurulması çalışmalarının Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca sürdürülmesinin kararlaştırıldığını anımsatan Demir, çalışmaların devam ettiğini, altyapı portalını bu yıl içinde hizmete sunmayı amaçladıklarını kaydetti. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Demir, söz konusu yönetmelik kapsamında, yapılacak yeni binaların tamamında Enerji Kimlik Belgesi uygulamasının 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle başladığını belirtti. TOKİ'nin, 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alacağı tüm binalar için enerji kimlik belgesi de almak zorunda olacağını ifade eden Demir, mevcut binaların ise 2 Mayıs 2017 tarihine kadar bu belgeyi almaları gerektiğini kaydetti. -TBMM VE KÖŞKÜN TAPULARI- Bakan Demir, 444 bin 760 metrekare büyüklüğündeki TBMM yerleşkesinin tapusunun, Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğunu, tahsis işlemlerinin TBMM adına yapıldığını belirtti. Demir, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün 8 parsel halinde olduğunu, lojmanların bulunduğu parselin Maliye Hazinesine, diğer parsellerin ise Maliye Hazinesinin de bulunduğu 34 hissedar adına kayıtlı olduğunu açıkladı. Demir ayrıca, Ayasofya'nın tapusunun Fatih Sultan Mehmet Vakfı, Akdamar Adası'nın tapusunun da Maliye Hazinesi adına kayıtlı olduğunu bildirdi.