Çankaya Köşk'ünden 'davetiye' açıklaması

T24- 29 Ekim'deki resepsiyona katılmayacak CHP, davetiyedeki "Türkiye Cumhurbaşkanı" ifadesi için "Umarız matbaa hatasıdır" açıklamasını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Gül, CHP'ye jet yanıt verdi.







CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 29 Ekim'de Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek resepsiyonun davetiyesinde "Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'' ifadesine dikkat çekmişti.



Gazetecilere davetiyeyi gösteren Muharrem İnce, "Umarım bu, bir matbaa hatasıdır. 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı' olması gerekiyor. Buradan derin yorumlar yapmıyoruz; yanlış olmasın. Cumhuriyet yoksa, Cumhurbaşkanı da yoktur'' demişti.



İnce'nin açıklamasından birkaç saat sonra Çankaya Köşkü'nden yanıt geldi.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, davetiyede yer alan "Türkiye Cumhurbaşkanı" ifadesinin daha önceki Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Süleyman Demirel tarafından da kullanıldığını duyurdu.



Cumhurbaşkanlığı, Sezer ve Demirel döneminde gönderilen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu davetiye örneklerini de basına gösterdi.





9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 30 Ekim 1997 ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 29 Ekim 2001 tarihinde yapılacak resepsiyonlar için gönderdikleri davetiyelerde de ''Türkiye Cumhurbaşkanı'' ifadesinin kullanıldığı görülüyor.









