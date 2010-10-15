T24 LogoT24 Logo
Politika

Çankaya Köşk'ünden 'davetiye' açıklaması

CHP'nin 29 Ekim'deki resepsiyona katılmama kararıyla birlikte gündeme getirdiği "Türkiye Cumhurbaşkanı" ifadesine Çankaya'dan yanıt geldi.

15 Ekim 2010 03:00

T24- 29 Ekim'deki resepsiyona katılmayacak CHP, davetiyedeki "Türkiye Cumhurbaşkanı" ifadesi için "Umarız matbaa hatasıdır" açıklamasını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Gül, CHP'ye jet yanıt verdi.



CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 29 Ekim'de Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek resepsiyonun davetiyesinde "Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'' ifadesine dikkat çekmişti.


Gazetecilere davetiyeyi gösteren Muharrem İnce, "Umarım bu, bir matbaa hatasıdır. 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı' olması gerekiyor. Buradan derin yorumlar yapmıyoruz; yanlış olmasın. Cumhuriyet yoksa,  Cumhurbaşkanı da yoktur'' demişti.


İnce'nin açıklamasından birkaç saat sonra Çankaya Köşkü'nden yanıt geldi.


Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, davetiyede yer alan "Türkiye Cumhurbaşkanı" ifadesinin daha önceki Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Süleyman Demirel tarafından da kullanıldığını duyurdu.


Cumhurbaşkanlığı, Sezer ve Demirel döneminde gönderilen Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu davetiye örneklerini de basına gösterdi.



9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 30 Ekim 1997 ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 29 Ekim 2001 tarihinde yapılacak resepsiyonlar için gönderdikleri davetiyelerde de ''Türkiye Cumhurbaşkanı'' ifadesinin kullanıldığı görülüyor.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24