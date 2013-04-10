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Çankaya Köşkü'nde 'YÖK kaldırılsın' eyleminde 10 öğrenci gözaltına alındı

Çankaya Köşkü'nde YÖK protesto etmek için bir araya gelen öğrencilere müdahale eden çevik kuvvet, 10 kişi gözaltına aldı

10 Nisan 2013 19:21

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün düzenlediği 'Çankaya Sofrası'nda 'Türkiye'nin Bilimsel Geleceği' temalı etkinliği protesto eden 10 öğrenci gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geleneksel Çankaya Sofrası'nda bugünkü gündem 'Türkiye'nin Bilimsel Geleceği' idi. YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Ahmet Cevat Acar, TÜBİTAK Başkanı Yücel Altunbaşak, yazar Hasan Bülent Kahraman ve gazeteci İsmet Berkan'ın katıldığı yemek bir grup öğrenci tarafından protesto edildi. Çankaya Köşkü kapısındaki eylemde 10 öğrenci gözaltına alındı.

Bugün saat 13.00'de düzenlenen yemeği protesto eden ve YÖK'ün kaldırılmasını isteyen Genç-Der üyesi öğrenciler,  Köşk'e doğru yürüyüşe geçince çevik kuvvetin müdahalesiyle karşılaştılar. Müdahale sırasında 10 Genç-Der temsilcisi gözaltına aldı.

 

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