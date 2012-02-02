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Politika

Çankaya Köşkü’nde zam istediler

Cumhurbaşkanı Gül, yasama, yürütme ve yargı organları başkanlarıyla Çankaya Köşkü’nde...

02 Şubat 2012 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Gül, yasama, yürütme ve yargı organları başkanlarıyla Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. Danıştay Başkanı Karakullukçu, zirvede hâkimlere zam yapılmasını istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, yeni yıl dolayısıyla yasama, yürütme ve yargı organları başkanlarına verdiği yemek sona erdi. 



Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen yemek, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Adalet Bakanı ve HSYK Başkanı Sadullah Ergin, Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Ahmet Akyalçın, Askeri Yargıtay Başkanı Tuğgeneral Hasan Dengiz, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Tuğgeneral Abdullah Arslan'ın katıldığı yemekte, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ve Özel Kalem Müdürü Koray Ertaş da hazır bulundu.


‘ANAYASA VE REFORM PAKETİ GÖRÜŞÜLDÜ’

Çankaya Köşkünden yapılan açıklamada, zirvede yeni anayasa çalışmaları ve yargı reform paketinin görüşüldüğü dile getirildi. "Anayasa değişikliği ve yargı reform paketi ile ihtiyaçları konuşuldu" denen açıklamada yargı üyelerinin de yargıya yönelik eleştirileri dile getirdikleri belirtildi.

Köşk çıkışında basın mensuplarına bir açıklama yapan Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu ise, zirvede hâkimlere zam yapılması konusunu gündeme getirdiklerini söyledi.



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