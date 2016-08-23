Çankaya Köşkü'nde toplanan en sivil YAŞ, ilklere sahne oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından 27 Temmuz'da toplanan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), bugün Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında bir kez daha toplandı. Son toplantının üzerinden bir ay geçmeden toplanması kararlaştırılan YAŞ, Cumhuriyet tarihinde ilklere sahne olan bir toplantı oldu.

İşte YAŞ'ta alınan kararlar

Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Başbakan yardımcılarının ilk kez toplantıya iştirak etmiş olmaları da bugünkü toplantının ilklerindendi. YAŞ'ta ilk kez sivil sayısı asker sayısından fazla oldu. Toplantıya katılan sivil üye sayısı 10 iken, asker üye sayısı 4 olarak yer aldı.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından olağanüstü hâl kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnameyle YAŞ'ın yapısında değişikliğe gidilmişti. Bu kapsamda Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli, Numan Kurtulmuş, Mehmet Şimşek, Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katıldı.

Özellikle görev süresinin uzatılması uygun görülen albaylarla ilgili konuların masaya yatırıldığı toplantıda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararlarını onayladı. Alınan kararlara ilişkin detaylı açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yapacak.

Toplantı öncesi Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve ilgili bakanlar Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir'e çelenk bırakan Başbakan Yıldırım daha sonra Özel Defteri imzaladı. Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir" ilkesini eksiksiz olarak hayata geçirmek, demokrasimizi en ileri düzeye ulaştırmak ve milli iradeyi tehdit eden bütün unsurları bertaraf etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Biliyoruz ki ülkemiz, demokrasi hukuk ve adalet temelinde güçlendikçe, siyasi, ekonomik ve askeri büyümesini sürdürecek.

Dünyanın güçlü devletleri arasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti, masum çocukların bile hedef alındığı terör saldırılarını, darbe teşebbüslerini bertaraf edecek güçtedir."

"Albay ve altındaki subayların

durumu değerlendirilecek"

Başbakan Yıldırım, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "YAŞ'ta usuli konuların görüşüleceğini" ifade ederek, albay ve altındaki subayların durumunun değerlendirileceğini ifade etmişti.

Darbe girişiminden önce Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’ndaki "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli toplantı, ilk kez 28 Temmuz'da karargâh dışında Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Yıldırım başkanlığında toplanmış, TSK'daki ihraç, terfi ve atamaların yanı sıra darbe girişimi tüm ayrıntılarıyla ele alınmıştı.

Süreç nasıl gelişti?

Olağanüstü hâl uygulaması kapsamında çıkarılan 671 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile "Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanları arasından seçilir" şartı kaldırılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık geçen hafta yaptığı açıklamada, “Ağustos ayı içerisinde albayların durumunu görüşmek için Yüksek Askeri Şura’yı toplamayı düşünüyoruz” demişti.

Darbe girişiminden 13 gün sonra toplanan YAŞ'ta, TSK'nın yüksek komuta kademesinde değişiklik olmamış, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları görevlerinde kalırken bir süredir rahatsız olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin yerine Orgeneral Yaşar Güler atanmıştı.

Darbe girişimine karşı çıkan ve Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "Ankara'ya değil, İstanbul'a gelin, güvenliğinizi ben sağlayacağım" dediği konuşulan Orgeneral Ümit Dündar da 1. Ordu Komutanlığı'ndan Genelkurmay 2. Başkanlığı'na getirilmişti.