İşte YAŞ kararları

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından 27 Temmuz'da toplanan Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), bugün Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında bir kez daha toplandı. Toplantıda alınan kararlara göre subayların hizmet süresi 28 yıla indirildi. 434 albayın görev süresi 2 yıl uzatılırken, 586 albay emekliye sevk edildi.

Çankaya Köşkü'nde toplanan en sivil YAŞ'ta alınan kararlar onaylandı

Habertürk’ün haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, YAŞ'ta alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından açıkladı. YAŞ'ta alınan kararlar şöyle:

"- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 30 Ağustos 2016 ile 29 Ağustos 2017 tarihleri arasında uygulayacağı albay hizmet kadroları belirlenmiş,

- Üst rütbede subay birikiminin kademeli olarak azaltılması maksadıyla 30 Ağustos 2016 tarihinden geçerli olarak subaylar için öngörülen toplam hizmet süresi 28 yıla indirilmiştir.

- Bu kapsamda 1985, 1986, 1987 ve 1988 neşetli Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevli 1020 albaydan;

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 372,

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 27 ve

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 35 olmak üzere toplam 434 albayın hizmet süresi 30 Ağustos 2016 tarihinden geçerli olmak üzere iki yıl uzatılmış,

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 470,

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 71 ve

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 45 olmak üzere toplam 586 albay emekliye sevk edilmiştir."