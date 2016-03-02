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Çankaya Köşkü'nde 'Sniper Kulesi'

KKTC Başbakanı'nın karşılandığı törende 'Sniper Kulesi' ilk defa gözlemlendi

02 Mart 2016 20:12

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, KKTC Başbakanı Ömer Soyer Kalyoncu’yu törenle karşıladığı Çankaya Köşkü’nde, yeni 'sniper' kulesi dikkat çekti.

Hürriyet'ten Rıza Özel'in haberine göre, köşke hakim bir tepe üzerine inşaa edilen ve ağaçların arasında yükselen yeni gözetleme ve keskin nişancı kulesi tören sırasında foto muhabirlerinin objektiflerine takıldı.

Gözetleme için kullanılan kulede Başbakanan Davutoğlu’nun köşk yerleşkesinde olduğu sırada ve törenlerde de keskin nişancıların görev yaptığı öğrenildi.

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