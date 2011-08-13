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Yaşam

Çankaya Köşkü için ''dev mangal'' yaptı ANKARA (A.A)

13 Ağustos 2011 13:23

-Çankaya Köşkü için ''dev mangal'' yaptı ANKARA (A.A) - 13.08.2011 - Ankara'da bir bakır ustası, 3 metre yüksekliğinde, 140 santimetre yarıçapında ve 500 kilogram ağırlığında yaptığı saray usulü bakır mangalı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunmak istiyor. Ulus'ta, bakırcıların bulunduğu sokakta yıllardır pirince, bakıra hayat veren usta Şener Kartal, bugünlerde ilgi odağı.  Şener ustanın dükkanındaki 3 metre yüksekliğinde, 140 santimetre yarıçapında ve 500 kilogram ağırlığındaki saray tipi dev mangal, görenleri hayrete düşürüyor. Dev mangal üzerindeki işlemelerin tamamen Selçuklu ve Osmanlı figürlerinden esinlenerek yapıldığını anlatan Şener usta, mangalın 2 bin parçadan oluştuğunu söyledi. Mangalı yapmaya 2 yıl önce başladığını ve 6 ay önce tamamladığını ifade eden bakır ustası Kartal, ''Bu mangal Osmanlı saray mangallarının büyütülmüş halidir, bu dekoratif bir mangaldır. Mangal 2 bin parçadan oluşuyor. Bu 2 bin parçayı kenetleme usulü birbiriyle birleştirdik'' dedi. Aksesuar mangalın pirinçten yapıldığını belirten Kartal, ''35 yıllık bakır ustasıyım. Göz dolduran bu güzel mangalın tacını döküm parçalarından yaptık. Mangalın bir özelliği de hiç kaynak, perçin kullanmadan yapılmış olmasıdır. Üzerindekiler rastgele çalışmalar değil. Çalışmalar tamamen matematiksel hesaplamalar sonucunda yapıldı. Parçaları belirli açılarla kenetleme usulü birleştirerek böyle bir eser haline getirmek ustalık ister'' diye konuştu. -''Amacımız bunu Çankaya Köşkü'ne vermek''- Büyük otellerin mangalı şov amaçlı barbekü partilerinde kullanabileceklerini dile getiren Şener Kartal, dev mangalı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunmak istediğini söyledi. Kartal, ''Müşteri bekliyoruz ama tek amacımız bunu Çankaya Köşkü'ne vermek. Çünkü böyle bir eser bir daha çıkar mı, çıkarsa ne zaman çıkar bilemiyoruz. Böyle özel bir ürünün Çankaya Köşkü'nde sergilenmesini çok istiyoruz. Henüz resmi bir girişimde bulunmadık ama mangalı Sayın Cumhurbaşkanımızın görmesini istiyoruz'' dedi.

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