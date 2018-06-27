"Çankaya Köşkü, Cumhurbaşkanı yardımcılarına verilecek" iddiası

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk için 1921 yılında inşa edilen Çankaya Köşkü'nün yeni sistemde cumhurbaşkanı yardımcılarına devredileceği iddia edildi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, son olarak Başbakan Binali Yıldırım’ın çalışmalarını yaptığı köşk, yeni sisteme geçilmesiyle birlikte aktif olarak kullanılmaya devam edecek. Köşkü yeni hükümet sistemi kapsamında Cumhurbaşkanı yardımcılarının kullanması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı yardımcıları, mevkidaşlarını köşkte düzenlenecek törenlerle kabul edecek. Çankaya Köşkü yerleşkesinde yer alan Resmi Konut’ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vekalet edecek cumhurbaşkanı yardımcısının ikâmet etmesi planlanıyor.

1930’lu yıllarda inşa edilen ve Ankara’nın merkezi Kızılay’da yer alan Başbakanlık Merkez Bina’nın ne amaçla kullanılacağı ise netleşmedi. Binanın Ankara Valiliği’ne devredilebileceği belirtiliyor.