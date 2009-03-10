'Çankaya için Demirel'den oy istedim'

Cemal Subaşı / Tempo24

‘Süleyman Bey’den oy aldın diye çıktım’

‘Türkiye’nin en büyük anıtını açacağım’

Alevi üniversitesi mi?

Birebir temaslar, gelen telefonlar, iletiler sonucu… Şehirde çöpler kaldırılmıyor, koca İlçe çamur yığını halinde, her yer çukur. Belediye işçileri maaş alamıyor. Belediye araçları mazot olmadığı için hizmet veremiyor. Kaldırımlar araçların işgalinde. Yürümek çok zor… Gayrimemnunluk anketlerde yüzde 80 oranında çıkıyor. Geçmiş dönemde CHP’ye oy verenler şimdi ‘iyi bir AKP’li aday var ona oy veririz’ diyorlar.Ben ilk seçim gezisini, nezaket için Süleyman Demirel’e yaptım. ‘Biz 50 yıl oy peşinde koştuk, şimdi bizden oy isteniyor. Ne güzel’ dedi. Süleyman bey’in Güniz sokak da ki evi tam bir siyasi kültür merkezi gibidir. Kendisine ‘Bu binanın ilerde siyasi bir müze olması lazım’ düşüncemi aktardım. Hedef, Çankaya’nın siyasi kültürünü öne çıkarmak. Devlete hizmet etmiş tüm devlet adamlarının oturdukları binaları tespit edip kimisini müze yapmak, kimisine resimleri ve bilgilerinin yer aldığı plaketler asmak. Ulus tarafında iki eski Meclis Binası dışında Ankara’nın Çankaya’nın siyasi geçmişini içeren, anlatan herhangi bir yer yok. Oysa özellikle gençlerimizin, ülkeye hizmet etmiş isimleri de tanımalı; Menderes , İnönü , Ecevit, Özal…Süleyman Bey siyasetin kurdunun kurdudur. Ben dışarıya Süleyman Bey’den oy aldım diye çıktım.Her şey ortak akıl ile yapılmalı. Şehrin tüm ulaşım meselesini Bilkent Üniversitesi ile anlaşıp inceleteceğim. İmar konusunda Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Temizlik, hijyen konularını Hacettepe Üniversitesi. Sosyal, kültürel konularını Gazi Üniversitesi ile… AB fonlarını Çankaya’ya çekeceğim.Diğer önemli projem ise 29 Ekim 2013’te Cumhuriyet’in 90’ıncı yıldönümünde Türkiye’nin en büyük anıtı açmak... Maliyetini belediye bütçesi karşılamayacak, inşaatına tüm Türkiye katkı sunacak. İsteyen tuğla gönderecek, isteyen çimento, demir… Yatakhane yapıp gençlerin gelip burada çalışmasını sağlayacağız.Ben dört üniversitenin kuruluşunda yer aldım. Galatasaray, Bilgi, İstanbul Kemerburgaz. Şimdi de Güvenel üniversitesi için uğraşıyorum. Nevşehir Uçhisar’da evim var. Buradan esinlenerek Anadolu’nun Türklüğünün temsili olan Hacı Bektaş-ı Veli adına üniversite kurulmasını düşündüm. Böyle bir girişimi Alevi toplumunun önde gelen isimleriyle gerçekleşecek.