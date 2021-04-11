Bakan Kurum'dan "Açelya Apartmanı" açıklaması: Çevredeki 11 binayı dahil edip dönüşüm gerçekleştireceğiz

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, temeli kaydığı için yıkım çalışmalarına devam edilen Açelya Apartmanı'nın çatısı dün gece gürültüyle çöktü. Yıkıma sabaha kadar ara verildi. Lazerle yapılan ölçümde apartmanın yaklaşık 30 santimetre kaydığı belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Çevredeki 11 binayı dahil edip dönüşüm gerçekleştireceğiz.” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, dün gece Açelya Apartmanı'ndaki kontrollü yıkım çalışmasını incelemek için alana geldi. Bakan Soylu, uzman ekiplerden çalışmaya ilişkin bilgi aldı.

"Devlet kimseyi mağdur etmez"

Soylu ile diyaloğa giren bir mahalleli, "Ne olacak efendim bu işler. İnşallah mağdur olmayız" dedi. Bakan Soylu, vatandaşa cevaben, "O bina yıkılacak. Devlet kimseyi mağdur etmez. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

Müteahhit, hafriyat şirketi sahibi ve kepçe operatörü serbest

Soruşturmada gözaltına alınan inşaat müteahhidi Süleyman A., hafriyat şirketi sahibi Serkan K. ve kepçe operatörü Özkan K., tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Apartmanın çatısı çöktü

Açelya Apartmanı’nın yıkımı sırasında dün gece geç saatlerde binadan kopan bir parça da iş makinasının üzerine düştü. Düşen beton parçasının iş makinesinin hidrolik borusunu patlattığı belirtilirken, yıkım çalışmasına sabah saatlerine kadar ara verildi.

Öte yandan, lazerle yapılan ölçümde apartmanın yaklaşık 30 santimetre kaydığı belirtildi. (DHA)