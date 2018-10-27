Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü 6. kez üst üste şampiyon

ANKARA / DHA

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Sesi Görenler Futbol Deplasmanlı Süper 1\'inci Ligi\'nde 6\'ncı kez üst üste şampiyonluğa ulaştı.

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Spor Tesisleri\'nde Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile Ankara Anadolu Görme Engelliler Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Şampiyonluğunu daha önce ilan eden namağlup Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, rakibini 7-1\'lik sonuçla mağlup etti.

Türkiye Sesi Görenler Futbol Deplasmanlı Süper 1. Ligi\'nde İzmir Çağdaş Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci, TURGET üçüncü olurken, Ankara Anadolu Görme Engelliler Spor Kulübü ve Kırıkkale 15 Temmuz Engelliler Spor Kulübü Süper Lig\'e veda etti.

Bu arada mücadeleyi Japonya\'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima da takip etti. Miyajima, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü\'nü üst üste 6. kez şampiyon olması nedeniyle tebrik etti.

Miyajima, Türkiye Sesi Görenler Futbol Deplasmanlı Süper 1. Ligi\'ne katılan tüm takımları ve futbolcularını kutlayarak, \"Hepsi inanılmaz bir mücadele sergiliyorlar. Maçı büyük heyecanla izledim\" diye konuştu.

Japonya\'nın 2020 yılında Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları\'nı düzenleyeceğini belirten Miyajima, \"Türk Milli Takımları\'nı da ülkemizde görmeyi gönülden istiyoruz. Burada olan ve emeği geçen herkesle gurur duyuyorum\" dedi.

Şampiyonluğa ulaşan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü kupa ve madalyalarını Japonya\'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan\'ın elinden aldı.

Öte yandan Demirören Haber Ajansı\'nın (DHA) tecrübeli muhabiri Ercan Ata\'ya da sezon boyunca engelli sporculara verdiği haber desteğinden ötürü \'hizmet plaketi\' verildi.

(FOTOĞRAFLI)