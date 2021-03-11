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Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, makam aracını sattı

11 Mart 2021 15:40

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal medya hesabından makam aracını sattığını açıkladı.

Taşdelen, 452 bin TL değerindeki makam aracını tasarruf nedeniyle sattığını söyledi. Kamuya örnek olması gerektiğini belirten Taşdelen, " Kaynaklar, darda olan toplum kesimlerine ve sosyal yardımlara aktarılmalıdır" dedi.

Taşdelen'in paylaşımı şöyle:

"Üst marka makam arabasını sattık. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın içinde bulunduğu bu zor ekonomik şartlarda, kamu örnek olmalı ve tasarruf etmelidir. Kaynaklar, darda olan toplum kesimlerine ve sosyal yardımlara aktarılmalıdır."

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