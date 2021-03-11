Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, makam aracını sattı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal medya hesabından makam aracını sattığını açıkladı.

Taşdelen, 452 bin TL değerindeki makam aracını tasarruf nedeniyle sattığını söyledi. Kamuya örnek olması gerektiğini belirten Taşdelen, " Kaynaklar, darda olan toplum kesimlerine ve sosyal yardımlara aktarılmalıdır" dedi.

Taşdelen'in paylaşımı şöyle:

"Üst marka makam arabasını sattık. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın içinde bulunduğu bu zor ekonomik şartlarda, kamu örnek olmalı ve tasarruf etmelidir. Kaynaklar, darda olan toplum kesimlerine ve sosyal yardımlara aktarılmalıdır."