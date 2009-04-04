‘Canınızı seviyorsanız AKP’ye oy vermeyin’

'Demokratik diyemem'

'Partimiz birincidir'

Genelkurmay: Üzerinde düşünüyoruz



Tehdit bildirisi

Başbakan Erdoğan, G-20 zirvesi için gittiği Londra’da düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan Konakladığı The Dorchester Otel’de’ki basın toplantısında bir gazetecinin Genelkurmay’ın Güneydoğu’da alınan seçim sonuçlarına ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:Bunu değerlendirme yetkisi bende değil. Kişisel bir değerlendirme, o bende kalmalı. Her açıklama sahibi bu değerlendirmeyi halka verdiği gibi, tabii ki kişisel olarak bir değerlendirme varsa o bende kalmalı. Çünkü ben de şu anda yetkili konumdayım ve o bölgede seçim yarışının içinden çıkmış birisiyim. Hangi şartlarda nasıl bir seçim yaşadığımızı açıkladık. Yani tehditlerle bir seçim yarışı orada yaşanmıştır. Vatandaşlar evlerinin altından atılmış mektuplarla ciddi tehditler almıştır. Yani demokratik ortamdır buna diyemem.Sıkıntılı bir ortamda ne yazık ki Güneydoğuda bir seçim yaşanmıştır. Ama buna rağmen birilerinin iddia ettiği gibi, şu anda seçimin oradaki neticesinde, Güneydoğu’da da Doğuda da yüzde 34,24 gibi bir oy oranıyla, miktara vurduğunuz zaman da miktarla da partimiz yine birinci parti olarak çıkmıştır. Güneydoğuda da Doğu Anadolu’da da, bunun altını özellikle çiziyorum.Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak haftalık basın toplantısında, Genelkurmay Başkanlığı’nın, gazetecilerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinin istemesi üzerine seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yapmalarının mümkün olmadığını söyledi. Tuğgeneral Gürak, “Ancak bu durum özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde alınan sonuçların nedenleri üzerinde düşünmemize de engel değildir” dedi.Van’da seçimlerden bir gece önce bazı evlerin önüne kendilerini Halk Fedai İntikam Birlikleri olarak tanıtan kişiler tehdit bildirileri atmıştı. Erdoğan’ın Londra’daki konuşmasında atıfta bulunduğu bildirilerde DTP’ye oy vermeyenlere tehditler savruluyordu. “Yeter artık, son uyarımızdır” başlıklı metinde, AKP’ye oy vermeyeceksiniz. Canınızı-malınızı-geleceğinizi seviyorsanız iyi düşünün. Yeter artık…”