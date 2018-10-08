Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı salı günü Levent’teki Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra ortadan kayboldu. Kendisinden henüz haber alınamayan Kaşıkçı hakkında bir çok iddia ortaya atıldı. Öldürüldüğünü, cesedinin 15 parçaya ayrılarak yok edildiğini ileri sürenler bile var. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cemal Kaşıkçı'yı konu edindiği yazısında Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu için, "Canını seven Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nun kapısından bile geçmesin!" değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Hakan'ın "Süper tekinsiz bir yer: Suudi Konsolosluğu" başlıklı yazısında konsolosluğu 'dehşet evleri'ne benzetti. Hakan'ın söz konusu olaya ilişkin değerlendirmesi şöyle:

"Cemal Kaşıkçı adlı Suudi vatandaşı gazeteci, Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’na girdi...

Ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Muamma hâlâ devam ederken...

“Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu” denildiğinde benim aklıma şöyle şeyler geliyor:

Hani seri katil filmlerinde falan dehşet evleri vardır ya... Yahu hani dışarıdan baktığında iki katlı sempatik bir ev ama içi tam bir işkence ve kâbus yuvası...

En alt katındaki beton zeminde şöyle üstünkörü bir kazı çalışması falan yapılsa... Sanki cesetler fışkıracakmış gibi bir şey! Dehlizler arasında işkenceye maruz kalanların çığlıkları falan...

İçerisine adım attığın andan itibaren... Ne ölünden haber alınabiliyor ne dirinden... Sanki yer yarılıyor da yerin dibine giriyorsun... Sanki böyle bir yer...

Kısacası demem o ki...

Canını seven Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nun kapısından bile geçmesin!"

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