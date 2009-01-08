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Yaşam

Canın bedeli taksitle ödenecek

Konya'da 6 yaşındaki Şerife'nin ölümüne neden olan sürücünün hapis cezası paraya çevrildi. Sanık 24 bin lirayı 24 ayda ödeyecek.

08 Ocak 2009 02:00

Konya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili davada sanık sürücüye verilen hapis cezası, mağdur tarafın şikâyetten vazgeçmesi üzerine 24 bin TL'ye çevrildi.

Olaydan sonra tutuklanan sürücü Bahattin A, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet Savcısı, sanığın tam kusurlu olduğunu belirterek, taksirle ölüme sebep olmak suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Mağdurun avukatının şikâyetten vazgeçtiklerini belirtmesi üzerine Bahattin A'nın avukatı, sanığın tahliye edilmesini istedi. Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık, ''takdir mahkemenindir'' dedi.

Heyet, sanığa taksirle ölüme sebep olma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle sanığın cezası 24 bin 300 TL'ye çevrildi. Bahattin A'nın, aylık gelirinin 600 TL olduğunu belirtmesi üzerine ceza 24 taksite bölündü, ehliyetine de 4 ay süreyle el konuldu.

Konya'nın Akören ilçesi Avdan beldesinde geçen yıl temmuz ayında yaşanan kazada, Bahattin A. idaresindeki kamyon, beldenin girişindeki Faki Çeşmesi yanında Bahşayiş G'nin kullandığı 42 PF 787 plakalı kamyonla çarpışmış, yoldan çıkan kamyonun çeşmeye çarpması sonucu su doldurmaya çalışan 6 yaşındaki Şerife Çetme, duvarın altında kalarak hayatını kaybetmişti.

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