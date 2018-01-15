Canilere 132'şer yıl ceza (2)- Yeniden

Ergün AYAZ- Aziz GÜVENER- Azim ÇELİK/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Kaynarca ilçesinde, 9 aylık hamile olan 20 yaşındaki Emani Al Rahmun\'u 10 aylık bebeğiyle birlikte öldüren Birol Karacal ve Cemal Bay, 132\'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynarca\'da, 6 Temmuz 2017 tarihinde 9 aylık hamile olan Emani Al Rahmun ile 10 aylık bebeği Halaf Al Rahmun, öldürüldü. Olayın ardından, öldürülen Suriyeli kadının eşi Halid Al Rahmun\'un komşusu ve fabrikadan mesai arkadaşı olan Birol Karacal ile Cemal Bay tutuklandı. İlk duruşması 1 Aralık\'ta görülen davanın ikinci duruşması bugün Sakarya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü.

Duruşmaya Halid Al Rahmun, Emani Al Rahmun\'un babası Muhammed Abdulhadi Ali Al Rahmun, ailenin avukatı Cihad Gökdemir ve Gülden Sönmez, Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ile Kadın ve Çocuk Hakları Derneği üyeleri katıldı. Tutuklu sanıklar Birol Karacal ve Cemal Bay, duruşma salonuna getirildiği sırada İHH İnsani Yardım Vakfı Sakarya Şube Başkanı Sebahattin Aydın, \"Yaşıyor musunuz lan siz hala? Hayvandan betersiniz\" diye bağırarak, tepki gösterdi.

SAVCI, 3\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı Cengiz Turak, dosyanın esasına ilişkin görüşünü açıklarken sanıklar hakkında \'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme\', \'gebe olduğu bilinen kadını öldürme\', \'çocuğu, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme\', \'nitelikli cinsel saldırı\', \'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\', \'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme\', \'nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal etme\' ile \'nitelikli yağma\' suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 50 yıla kadar hapis cezaları istedi.

Duruşmada söz verilen Emani Al Rahmun\'ın eşi Halid Al Rahmun, tutuklu sanıklarla ilgili \"En ağır ceza ile cezalandırmalarını talep ediyorum\" dedi.

Emani Al Rahmun\'ın eşi Muhammed Ali Al Rahmun da tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada, \"Savcının mütalaasına katılıyorum. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum\" diye konuştu.

SANIK KARACAL: BEN ÖLDÜRMEDİM, BİR TEK TECAVÜZ ETTİM

Sanık Birol Karacal ise savunmasında, \"Ben, öldürmedim. Bir tek tecavüz ettim. Suçum neyse razıyım. Eklemek istediğim başka bir şey yok. Savunmam budur\" dedi.

Diğer sanık Cemal Bay da \"Daha önce verdiğim ifadelere ekleyeceğim bir şey yok. Söylemek istediğim başka bir şey bulunmamaktadır\" diye savunma yaptı.

Savunmaların alınmasının ardından duruşmaya ara verildi.

132\'ŞER YIL CEZA VERİLDİ

Sakarya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklar Birol Karacal ve Cemal Bay\'a, Emani Al Rahmun ile 10 aylık bebeği Halaf Al Rahmun\'u öldürdükleri için 2\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. İki sanığa, \'nitelikli cinsel saldırı\' suçundan 30\'ar yıl, \'yağma\' suçundan 15\'er yıl, \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak\' suçundan 21\'er yıl, \'konut dokunulmazlığı\' suçundan ise 6\'şar yıl hapis cezaları cezalandırdı.

Ailenin avukatı Cihad Gökdemir, her bir müebbet hapis cezasının 30 yıl sayılması durumunda, sanıkların uygulamada toplamda 132\'şer yıl hapis cezaları aldıklarını söyledi.

ACILI EŞ: YAŞAMA HAKLARI YOK ONLARIN

Duruşma sonrasında Sakarya Adliyesi önünde katledilen kadının eşi Halid Al Rahmun, avukatları Cihad Gökdemir ve Kadın ve Demokrasi Derneği basın açıklaması yaptı. Ağlayarak konuşan Halid Al Rahmun, mahkemenin verdiği kararı beklemediği söyledi. Halid Al Rahmun, katiller için kısas istediğini belirterek, \"Hüküm istemedim. Ben kısas istiyorum. Başka diyeceğim bir şey yok. Ben bunu beklemiyordum, kısas bekliyordum. Yaşama hakları yok onların zaten\" dedi.

AİLENİN AVUKATI: KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE VERİLECEK EN AĞIR CEZA VERİLDİ

Mahkemenin verilebilecek en ağır cezayı verdiğini ifade eden avukat Cihad Gökdemir, şöyle konuştu:

\"Temmuz ayında yaşanmış bir menfur olay var. Bir genç kadın ve 10 aylık bebeği katledildi vahşice. Bununla ilgili Türkiye kamuoyu gerekli tepkiyi gösterdi bugüne kadar. Biz tepki gösteren Sakarya ve Türkiye halkına teşekkür ediyoruz. Bugün burada verilmiş olan mahkumiyet kararı ailenin acısını henüz dindirmedi. Haklı olarak Suriye\'deki mahkumiyet kararlarıyla kıyaslayıp \'Kısas olmalı\' diyorlar. \'Bizim canımız alındıysa onların da yaşama hakları yok\' diyorlar. Türkiye ceza kanunları malum. Bu kanunlar çerçevesinde verilecek olan en ağır cezayı, savcı talep etti hem de hakime hanım bu kararı bu şekilde vermiş oldu. Bundan sonrası cezaevlerinde cezalarını çekmekle geçecek bu kişilerin. Önemli olan toplumun bu suçlardan bir ders çıkarmış olması. Suriye\'den gelip bizim merhametimize sığınmış kişilere karşı bu tür suçlarda azmettiricilerin de artık seslerini kesmeleri. İki kez ağırlaştırılmış müebbet, artı 72\'şer senelik de diğer cezaları var. Bunların her müebbedini 30\'ar yıl sayarsak uygulamada toplamda 132 yıl oluyor.\"

KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı avukat Esra Hatipoğlu ise katiledilen kadının yalnız olmadığını gösterdiklerini belirterek, \"Bu; emsal bir ceza, bizim anladığımız kadarıyla bu kardeşlerimiz ve evlatlarını sahipsiz olduğunu, bu kadar rahat davranıldığını düşünerek o saatte evine girip hamile bir kadını gayet rahat yatağından alabilmişler. Sahipsiz değiller, en azından bu davayla onu göstermiş olduk. Sivil toplum kuruluşları ve avukatlar olarak sahipsiz değiller. Türk, Kürt, Arap hiçbir farkları yok bizlerin gözünde. Onlar bizlere emanet\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI