-CANİKLİ'DEN DEMİRTAŞ'A YANIT ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarıyla ilgili olarak, ''BDP'nin ve sivil toplum örgütünün yaklaşımı ırkçı bir yaklaşımdır, kafatasçı bir yaklaşımdır'' dedi. Canikli, AK Parti MYK Toplantısı'na katılmak için parti genel merkezine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Selahattin Demirtaş'ın basında yer alan ''Başbakan tekçi zihniyetiyle Allah'a şirk koşmaktadır'' sözlerinin sorulması üzerine Canikli, Başbakan Erdoğan'ın ''çok net olarak bu tartışılan konularla ilgili görüşlerini ifade ettiğini'' söyledi. Canikli, şöyle konuştu: ''Şunu belirtmekte fayda var. BDP'nin ve sivil toplum örgütünün yaklaşımı ırkçı bir yaklaşımdır, kafatasçı bir yaklaşımdır ve Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayacak bir yaklaşım değildir. Tümüyle reddediyoruz. Bu şekilde tartışılmasını dahi tehlikeli buluyoruz ve projenin bir parçası olarak görüyoruz. Özellikle seçim öncesinde insanların siyasi kanaatlerini belli yerlere kanalize etmek amacıyla tezgahlanmış terör örgütü ile bağlantılı bir proje olarak görüyoruz tümüyle reddediyoruz. Dün sayın Başbakanımız da çok net olarak ifade etti. Sayın Demirtaş'ın bu görüşmelerini bu konuşmalarını da ciddiye almıyoruz açıkçası. Hiçbir şekilde de bu milletin Türk milletinin bu tür projelere prim vermeyeceğini bir kez daha ifade ediyoruz. Çok net ifade ediyoruz. Hiçbir güç, hiç kimse amacı ne olursa olsun nereden kaynaklanırsa kaynaklansın ister PKK ya da başka orijinli olsun bu ülkenin birlikte yaşama iradesini ortadan kaldıramayacaktır. Buna kesinlikle müsaade edilmeyecektir.'' -İKİ DİL TARTIŞMALARI- Bir gazetecinin, ''İki dil ve demokratik özerlik tartışmalarında iktidarın geç kaldığı söyleniyor. Mecliste de hem Başbakana hem de size yöneltilen eleştiriler arasındaydı. Neden bu kadar beklediniz?'' sorusuna ise Canikli, şu yanıtı verdi: ''Hayır. Planlama bu şekildeydi. Sayın Başbakanımızın bütçe konuşmasında ifade etmesi planlanmıştı. Bu da bu konuya verdiği önemi ve mesajı çok daha net bütün kitlelere duyurabilmek amacıyla, yoksa geç kalmış diye bir şey söz konusu değil. Esasında arkadaşlarımız ben de dahil olmak üzere müteaddit defalar bu çerçevede bu yönde görüşlerimizi açıklamıştık. Dün Sayın Başbakanımızın yaptığı çerçevede kanaatlerimizi açıklamıştık ama belki yeteri kadar duyulmadı ama sayın Başbakanımızın özellikle önemine binaen bütçe görüşmesinde kanaatlerini ifade etmesi kararlaştırılmıştır yoksa bir geç kalma gecikme söz konusu değil.'' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ise Demirtaş'ın açıklamalarıyla ilgili olarak, ''Allah ıslah etsin'' değerlendirmesinde bulundu.