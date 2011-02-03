-CANİKLİ'DEN "TEK PARTİ DÖNEMİ" KIYASLAMASI TBMM (A.A) - 03.02.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, ''Türkiye'de tek parti dönem ve zihniyetinin uygulamalarına bakıldığında, bunun Mısır ve Tunus'taki yönetimlerle birebir örtüştüğünün görüleceğini'' söyledi. Canikli, ağırlıklı olarak kamunun vergi ile sosyal güvenlik prim alacaklarını yeniden yapılandıran, çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler içeren, ''Torba Tasarı''nın 67. maddesinde verilen önerge üzerinde söz aldı. Tasarının bu maddesinin önemli bir sorunu ortadan kaldırdığını belirten Canikli, ''Silikozis hastalarının bugüne kadar çözümlenemeyen problemlerine büyük oranda çözüm getiren bir düzenleme. Bu önerge ile daha da iyileştiriyoruz. Bu sorun yeni değil, uzun yıllardan beri gelen bir sorun. AK Parti hükümetlerinden önce de var ama çözümü yine birçok alanda olduğu gibi AK Parti hükümetleri döneminde oluyor'' diye konuştu Kendisinden önce konuşan bazı milletvekillerinin sözlerine değinmek istediğini ifade eden Canikli, ''Cumhuriyetin kazanımlarının satıldığı, peşkeş çekildiği'' şeklinde değerlendirmeler yapıldığını anımsattı. Canikli, şöyle devam etti: ''Özelleştirme kastediliyorsa, 1986 yılında yılında bir devlet politikası olarak başladı özelleştirme. 1986 yılından sonra iktidara gelen tüm yönetimler, siyasi partiler tarafından bu işlem gerçekleştirilmiştir istisnasız. Sağdan soldan hangi parti olursa olsun. Dolayısıyla bu ifade, tırnak içerisinde söylüyorum, '1986'dan beri iktidara gelen tüm yönetimleri içermektedir, kapsamaktadır'. Yani, bu tür konuşmalar yapılırken bu gerçeğin gözönünde bulundurulması gerekir. Böyle mesnetsiz, dayanağı olmayan ifadelerle suçlamada bulunmak doğru değil.'' Özellikle son günlerde Türkiye'nin yakın bölgesinde yapılan olaylarla ilgili değerlendirmeler de yapıldığını hatırlatan Canikli, ''Bu değerlendirmeleri yapan bazı arkadaşların gerçekten Türkiye'de mi bu dünyada mı yoksa başka gezegende mi yaşıyorlar, şaşırıyorum, hayret ediyorum'' diye konuştu. ''Bugün Mısır'da, Tunus'ta sallanan baskıcı yönetimler, tek parti yönetimi döneminin uygulamalarını örnek almaktadırlar'' diyen Nurettin Canikli, şöyle konuştu: ''Bu gerçek. Türkiye'de tek parti dönem ve zihniyetinin uygulamalarına baktığımız zaman bugün sallanan Mısır'daki ve Tunus'taki yönetimlerle birebir örtüştüğünü görürsünüz. Bu bir realite. Zulme başkaldıran oradaki halkın örnek aldığı da AK Parti ve onun Genel Başkanı Sayın Başbakanımızdır. Öyle ki Mısır'da o meydanda toplanan milyonlarca insan Sayın Başbakanımızın konuşmasını canlı olarak izliyor, bu önemli olay. Bu gurur sadece bizim değil, sizlerin de. Yurtdışına çıktığınız zaman MHP'li, CHP'li diye bakılmıyor. Türk milletinin bir evladı bir kişisi ve Sayın Erdoğan'ın Başbakanı olduğu ülkenin vatandaşı olarak değerlendiriliyor. Dünyanın bütün belli başlı ajansları Sayın Başbakanımızın konuşmasını flaş haber olarak geçiyor. Bugüne kadar hangi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na ve bir parti liderine nasip oldu bu onur? Bir tane gösterebilir misiniz? Milyonlarca, yüz milyonlarca insan Sayın Başbakanımızın ağzından çıkan kelimeyi dinlemek için televizyonlara akın ediyor. Bunu tüm dünya söylüyor.'' Birilerinin tek parti döneminin özlemi içerisinde olabileceğini belirten Canikli, ''Tek partinin baskıcı, zulüm dönemlerinin özlemi içerisinde olabilir ama artık bunlar geçti. Milletimiz, bağımsızlığın, özgürlüğün, hizmetin tadına vardı AK Parti iktidarıyla. Artık boşuna uğraşmayın. Suyu geriye akıtamazsınız, bu iş bitti. Bu millet artık her zaman ileriye, ileri demokrasiye bakacaktır. Bunu inşallah 12 Haziran'da bir kez daha göreceğiz. O zaman herkes boyunun ölçüsünü alacak'' diye konuştu. -CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ İNCE- CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce de yerinden söz alarak, ''Nurettin Canikli'nin yanlış bilgi vererek, kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini'' öne sürdü. Canikli'nin, ''Türkiye'nin özgürleşmesinden'' söz ettiğine dikkati çeken İnce, ''Şu anda Türkiye'nin bütün vilayetlerinde polis yolları kesmiş, insanlar seyahat özgürlüğünü kullanamıyorlar. Ne özgürlüğünden bahsediyor? İkincisi, 1930'larla 2011'in Türkiyesini kıyaslamak doğru olmaz. 1930'da Fransa, İngiltere, Türkiye neydi şimdi ne oldu? Kıyaslama böyle yapılır. 1930'da tüm dünyada tek partiler vardı. Önemli olan 2011'de tek parti dönemini yeniden yaratmaktır, bu mantığı yeniden egemen kılmaktır'' diye konuştu. İnce, 1986'dan 2002 yılına kadar 3,5 milyar dolar civarında özelleştirme yapıldığını ifade ederek, ''Sadece AKP döneminde 2002'den 2011'e kadar yapılan özelleştirme 33 milyar dolardır. Sadece Ocak ayı içinde yapılan 30 milyon dolardır. Yılbaşından hemen sonra'' dedi. -''BU GÖKKUBBEYİ İKTİDARIN BAŞINA YIKARIZ''- CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz, verdikleri bir önerge üzerinde konuştu. AK Parti'li bir milletvekilinin laf atması üzerine Ağyüz, ''Zenginleşme yok, sen kendini aldatma, belki sen zenginleşiyorsun yavrum...'' dedi. AK Parti'li milletvekilleri, Ağyüz'e tepki gösterdi. CHP'li Ağyüz, ''Bilgeye sormuşlar, 'en iyi neyi bilirsin?' diye. O da 'haddimi bilirim' demiş. Sayın Başbakan da herşeyi biliyor da bir tek haddini bilmiyor, haddini'' diye konuştu. İşçilerin Ankara'ya gelmek için bu akşam yola çıktıklarını belirten Ağyüz, ''Meclis'e de gelecekler, onları karşılayın sakın unutmayın'' dedi. ''Halkın haykırışına kulak ver Mübarek'' başlıklı gazeteyi gösteren Ağyüz, şöyle konuştu: ''Ey Tayyip, ey Tayyip'in partisinin üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, başta Sayın Başbakan olmak üzere bu örgütlerin sesine kulak verin. İşsizlik artmış. Bu insanları yolda durdurarak o tepkiyi önleyemezsiniz. Mübarek'e akıl veriyorsunuz, o aklı vereceğinize 'ne yapmamız lazım' diye biraz düşünün. Yarın o gelenlere saygılı olalım. Eğer o insanların başına demokratik haklarını kullanırken bir şey gelirse, var ya bu gökkubbeyi iktidarın başına yıkarız.'' AK Parti'li milletvekilleri, laf atarak Ağyüz'ün bu sözlerine de tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, birleşime ara verdi. Pakdil, aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.