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Politika

Canikli: Yasayı aynen Köşk'e göndermekten yanayız TBMM (A.A)

06 Aralık 2011 16:09

-Canikli: Yasayı aynen Köşk'e göndermekten yanayız TBMM (A.A) - 06.12.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, şike cezalarında indirim öngören ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderilen yasa için ''Biz AK Parti Grubu olarak, yasayı aynen Köşk'e göndermekten yanayız'' dedi. Canikli, Mecliste gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.  AK Parti olarak kararlarını değiştirecek bir hususun söz konusu olmadığını belirten Canikli, ''Takdir Cumhurbaşkanınındır. Anayasal yetkisini kullanmıştır'' dedi.  Canikli, yasayla ilgili olarak bundan sonra ne yapılacağı sorusuna ise ''Biz AK Parti Grubu olarak, yasayı aynen Köşk'e göndermek taraftarıyız'' cevabını verdi.

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