-Canikli: ''TBMM'de kürsü işgal işgal altında'' TBMM (A.A) - 08.02.2012 - AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulunda yaptıkları eyleme ilişkin, ''TBMM'de kürsü işgal altındadır. Bu militanvari bir tavırdır, kaba kuvvet ve şiddettir'' dedi. Mecliste basın toplantısı düzenleyen Canikli, İçtüzük değişiklik tekliflerine ilişkin daha önce yaşanan süreci anlattı. Muhalefet milletvekilleri ile yapılan görüşmelerde bir mutabakata varılamadığını dile getiren Canikli, şunları söyledi: ''Olabilir. Bugün, CHP tarafından Meclis işgal edilerek çalıştırılamaz hale getirilmek isteniyor. Şiddet, kaba kuvvet kullanılarak milletin kürsüsü, milletin sesinin ifade edildiği kürsü, CHP milletvekillerince işgal edilmiştir. Çalışmaları bu şekilde engellemek istiyorlar. TBMM, milletin Meclisi. Demokrasinin temel organı. Halkın sesi, milletvekilleri aracılığıyla burada ifade ediliyor. Tartışmalar olur. Zaman zaman arzu etmediğimiz halde sertleşmeler oldu ama hiçbir şekilde bu anlaşmazlıklar, Meclis kürsüsü işgal edilerek yapılmadı. İlk kez böyle bir şey yapıldı. Daha önce üzerinde mutabakat olmadan İçtüzük değişikliği yapıldı. Mesela 2001'de. İktidarın önerisi, muhalefetin onayı alınmadan, orada maddeler üzerinde konuşma, önerge hakkı kaldırıldı. Doğrudan milletvekillerinin sesi, soluğu kesilmişti. O düzenleme yapılırken bile kürsü işgal edilmemiştir. TBMM'de kürsü işgal edilmiştir. Kürsü işgal altındadır. Bu militanvari bir tavırdır, kaba kuvvet, şiddettir. Milletin iradesini hedef alan bir yaklaşımdır. CHP bunu yapıyor.'' ''Elbette TBMM'yi çalıştıracağız'' diyen Canikli konuşmasına şöyle devam etti: ''Gecikebilir, geç de olsa, çalıştırmaya devam edeceğiz. CHP'nin bu tavrı hiçbir şekilde kabul edilemez. Milleti hedef alan, millete rağmen milletin kürsüsü olarak bilinen o kürsü, fiziki olarak işgal altındadır. Böyle bir durum olduğunda, genel ilkeler kurallar burada söz konusu. İçtüzüğe, bu durumun sabrımızla, irademizle, kararlılığımızla CHP'nin bu işgalci tavrını, millet iradesine set çekmeye, gem vurmaya, engellemeye çalışan illegal yaklaşımını, yasa dışı, İçtüzüğe aykırı bu tavrı, kararlılığımızla ortadan kaldıracağız. CHP, bu şekilde işgalci tavrıyla, militarist yaklaşımıyla kuraları ihlal eden yaklaşımıyla TBMM'nin çalışmasını engelleyemeyecektir. Düşündüğü gerçekleşmeyecektir.''