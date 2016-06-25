Canikli: Papa’nın ‘soykırım’ demesi talihsizlik; haçlı zihniyetinin yansımalarını görüyoruz

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Papa’nın 1915 Ermeni Katliamı’nı "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi. Canikli, "Papa'nın öyle bir açıklama yapması çok büyük bir talihsizlik. Yani tıpkı İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla ortaya çıkan sonuçta veya tabloda olduğu gibi Papa'nın da Papalığın faaliyetlerinde de haçlı zihniyetin bütün izlerini, bütün yansımalarını görmek mümkün maalesef" dedi.

Hürriyet’in haberine göre, Bazı programlara katılmak üzere Giresun'a, gelen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Valiliğini ziyaret etti. Canikli bir gazetecinin "Papa'nın Ermenistan ziyareti sırasında soykırım ifadesini kullanmasını nasıl değerlendirdiği" yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabi bir defa Papa'nın öyle bir açıklama yapması çok büyük bir talihsizlik. Yani tıpkı İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla ortaya çıkan sonuçta veya tabloda olduğu gibi Papa'nın da Papalığın faaliyetlerinde de haçlı zihniyetin bütün izlerini, bütün yansımalarını görmek mümkün maalesef. Papa'nın yaptığı açıklama için de geçerli bu. Objektif bir açıklama değil, gerçeklerle bağdaşmayan bir açıklama, bunu herkes biliyor, hepimiz biliyoruz, bütün dünya biliyor, Ermeniler de biliyor bütün dünya biliyor."

Almanya parlamentosunun bir süre önce buna benzer bir karar aldığını anımsatan Canikli, o dönemde yaşananların en acı tanıklarından bir tanesinin de Almanya olduğuna işaret etti.

Canikli , "Bu olayların yaşandığı dönemde Alman ve Osmanlı'nın Genelkurmay Başkanı bir Alman subaydır" diyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onların kayıtlarında da bu Hadiselerin hiç bir şekilde soykırım olmadığı, soykırım olarak nitelendirilmesi mümkün olmadığı... Sadece bir güvenlik tedbiridir, yapılanı en iyi onlar biliyor aslında. Almanlar da biliyor, aynı şey Papalık için geçerli, İtalyanlar için geçerli. Ama alınan bu karar veya bu açıklamalar siyasi açıklamalardır, tamamen siyasi açıklamalardır ve dinsel faktörlerin esas alınarak yapılan açıklamalardır. Gerçekle hiç bir alakası yoktur, siyasi açıklamalardır."

Amacın Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak olduğuna iddia eden Canikli, "Yani bugüne kadar Türkiye Avrupa Birliği'ne hangi gerekçeyle alınmamış ise Papa ve Papalık da bu tür açıklamaları aynı gerekçeyle yapıyor. Tabi ciddiye almıyoruz, kabul etmek zaten söz konusu bile olamaz. Bu milletin tarihinde öyle bir şey yok, olması da mümkün değil, çünkü inancımız, geleneklerimiz göreneklerimiz kesinlikle bu tür şeyleri baştan reddeder" dedi.