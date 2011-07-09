-CANİKLİ: CHP'LİLERİ TBMM'DE GÖRMEK İSTİYORUZ TBMM (A.A) - 08.07.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, CHP heyetiyle yaptıkları görüşmenin, olumlu ve yapıcı bir havada geçtiğini belirterek, ''CHP'li milletvekillerinin yasama faaliyetlerine katılması arzusunda olduğumuzu, onları TBMM'de görmek istediğimizi çok net şekilde ifade ettik'' dedi. Canikli, AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın ile birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in riyasetinde, odasında CHP heyetiyle bir araya geldiklerini anımsattı. Nurettin Canikli, Çiçek'in, ''CHP milletvekillerinin yemin etmeyerek, yasama faaliyetlerine katılmaması şeklinde ortaya çıkan sorunun çözülmesi gerektiği, CHP'lilerin yasama faaliyetlerine katılmasının doğru olacağı, bunun için de AK Parti ve CHP'li milletvekillerinin bir araya gelerek bu sorunun çözülmesi'' noktasından hareket ederek, kendilerini davet ettiğini söyledi. Çiçek'in, AK Parti ve CHP'nin bu görüşmeleri karşı karşıya yapmalarının daha uygun bir yöntem olacağını ifade ederek görüşmeden ayrıldığını anlatan Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu konuyla ilgili kanaatlerimizi, düşüncelerimizi aktardık. CHP heyeti de aynı şekilde kanaatlerini ifade ettiler. Olumlu ve yapıcı bir havada geçti. Biz CHP'li milletvekillerinin TBMM'de yasama faaliyetlerine katılması arzusunda olduğumuzu ve onları TBMM'de görmek istediğimizi çok net şekilde ifade ettik. Konu bütün boyutlarıyla bu çerçevede tartışıldı. Bu teatiden sonra bizim düşüncelerimizi, kanaatlerimizi, kendi yetkilileriyle görüşmek ve değerlendirmek; onların da bize aktardığı düşünceleri, yetkililere aktarmak üzere ayrıldık. CHP'nin bu konuyla ilgili bize aktardığı düşünceleri değerlendirmek üzere tekrar bir araya gelmek üzere ayrıldık.'' Bir gazetecinin, ''Bir deklarasyon metninin yayınlanması bekleniyor'' sözlerine, Canikli, ''Hayır, şu anda bir karar yok. Bir sonuç söz konusu değil. İlk elden ve net bir şekilde kanaatlerimizi, düşüncelerimizi, son derece açık bir şekilde birbirimize aktardık. Şu an itibarıyla ne içerikte ne de yöntemde, üzerinde anlaşılan bir durum söz konusu değil'' karşılığını verdi. Canikli, AK Parti'nin bu konudaki düşüncesinin ana hatlarıyla ne olduğunun sorulması üzerine, bu düşüncelerini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiğini söyledi. Canikli, ''Çok fazla ayrıntıya girerek, şu süreci olumsuz etkilemek istemiyoruz'' diye konuştu. Bir daha ne zaman biraraya geleceklerine ilişkin soruya, Canikli, ''Ne zaman biraraya geleceğimiz yarın belli olacak'' yanıtını verdi. Canikli, bir gazetecinin, CHP'nin, ''Yasal düzenleme ısrarında bulunursak, süreç tıkanır'' değerlendirmesinin anımsatılması üzerine, ''Ona biz de katılıyoruz. Doğru. Tutuklu arkadaşlarının salıverilmesini sağlama amaçlı birçok öneri gündeme geldi ama hiçbir tanesi somut olarak aktarılmadı, sadece kamuoyunda tartışıldı. Bugüne kadar çözüm olabilir gerekçesiyle ortaya sürülen önerilerden hiçbirisinin... Bunlar içerisinde yasal düzenleme gerektirenler de var. Bu önerilerin hiçbirisinin sorunu çözemeyeceği ya da yan etkilerinin çok büyük boyutlarda olması hasebiyle uygulama kabiliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Belki bu da kastediliyor. Oradan yola çıkarak, yasal düzenlemeler yapmak sistemi tıkar'' diye konuştu. ''Pazartesi yemin etmeleri konusunda umutlu musunuz?'' sorusu üzerine, Canikli, ''baştan beri umutlu olduğunu'' söyledi.