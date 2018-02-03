Canik ilçe merkezine indiği öne sürülen domuzu aradılar

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un Canik ilçe merkezinde domuz görduğunu belirten vatandaşlar, polisi aradı. Polisin yaptığı aramada domuz bulunamadı.

Olay, Samsun\'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesinde meydana geldi. İlçe merkezinde yabani domuz gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Aç olduğu için merkeze indiği tahmin edilen domuz için görüldüğü yere çok sayıda polis ekibi gönderildi.Ormanlık bir alanlanda görüldüğü belirtilen domuz, 2 saat süren arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Ekipler vatandaşlara gerekli uyarıları yaptıktan sonra normale döndü.

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