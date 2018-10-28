Canik Belediyespor - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 57-81

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN (DHA)

SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Süleyman Dağder Dağlı, Abdullah İlik, Umut Özgün Ergün

CANİK BELEDİYESPOR: Nicole Elaine Romeo 23, Gülşah Duman, Dilara Tongar, Kristina Alminaite 14, Deniz Çolakoğlu 5, Sequoia Antrice Holmes 5, Deniz Aygül, Melisa Can 10

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Courtney Lynne Paris 4, Yeliz Doğan 2, İlsu Darıcıoğlu 2, Cansu Köksal, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 4, Merve Aydın 22, Hind Ben Abdelkader 14, Glory Bassey Johnson 24, Marica Gajic 9

1\'İNCİ PERİYOT: 16-24

İLK YARI: 30-42

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 40-57

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin üçüncü haftasında Samsun temsilcisi Canik Belediyespor sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor\'a 81-57 yenildi.

Lige 2’de 2 yaparak başlayan Samsun Canik Belediyespor, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye tutuk başlayan Samsun temsilcisi ilk periyotu 24-16 geride tamamladı. İkinci çeyrek ile birlikte ritimini iyice kaybeden Canik Belediyespor devreye 42-30 geride girdi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor’un 3\'üncü ve 4\'üncü çeyrekteki 3’lüklerine karşılık veremeyen Samsun temsilcisi parkeden 81-57 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Canik Belediyespor ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

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