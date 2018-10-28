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Spor

Canik Belediyespor - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 57-81

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN (DHA) SALON: Mustafa Dağıstanlı HAKEMLER: Süleyman Dağder Dağlı, Abdullah İlik, Umut Özgün Ergün CANİK BELEDİYESPOR: Nicole Elaine Romeo 23, Gülşah Duman, Dilara Tongar, Kristina Alminaite 14, Deniz Çolakoğlu 5, Sequoia Antrice Ho

28 Ekim 2018 23:44

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN (DHA)

SALON: Mustafa Dağıstanlı
HAKEMLER: Süleyman Dağder Dağlı, Abdullah İlik, Umut Özgün Ergün
CANİK BELEDİYESPOR: Nicole Elaine Romeo 23, Gülşah Duman, Dilara Tongar, Kristina Alminaite 14, Deniz Çolakoğlu 5, Sequoia Antrice Holmes 5, Deniz Aygül, Melisa Can 10
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Courtney Lynne Paris 4, Yeliz Doğan 2, İlsu Darıcıoğlu 2, Cansu Köksal, Hülya Çoklar, Gizem Başaran 4, Merve Aydın 22, Hind Ben Abdelkader 14, Glory Bassey Johnson 24, Marica Gajic 9
1\'İNCİ PERİYOT: 16-24
İLK YARI: 30-42
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 40-57

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin üçüncü haftasında Samsun temsilcisi Canik Belediyespor sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor\'a 81-57 yenildi.
Lige 2’de 2 yaparak başlayan Samsun Canik Belediyespor, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye tutuk başlayan Samsun temsilcisi ilk periyotu 24-16 geride tamamladı. İkinci çeyrek ile birlikte ritimini iyice kaybeden Canik Belediyespor devreye 42-30 geride girdi.
Hatay Büyükşehir Belediyespor’un 3\'üncü ve 4\'üncü çeyrekteki 3’lüklerine karşılık veremeyen Samsun temsilcisi parkeden 81-57 mağlup ayrıldı.
Bu sonucun ardından Canik Belediyespor ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

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