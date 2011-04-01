-CANİ ENİŞTE TUTUKLANDI SİVAS (A.A) - 31.03.2011 - Sivas'ta ilköğretim öğrencisi kayınbiraderini derede boğduğu iddiasıyla savcılığa sevk edilen enişte tutuklandı. Üç gün önce eğitim gördüğü okulda teneffüste kayınbiraderi Ahmet Karakaya'yı (13) kaçırdıktan sonra derede boğduğu iddiasıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlı Mehmet Ali G. (24) mahkemeye çıkarıldı. Mehmet Ali G. tutuklandı. Adliyeye getirilirken ve çıkarılırken çelik yelek giydirilen zanlı, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araçla güvenlik önlemleri altında cezaevine götürüldü. Zanlı, cezaevine götürülürken basın mensuplarının ''Pişman mısınız?'' sorusu üzerine, bağırarak tepki gösterdi. Mehmet Ali G'ye yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan babası M.G. ve arkadaşı olan çoban M.K. ise savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kız çocuğunu taciz suçundan 7 ay önce cezaevine girdiği, 10 gün önce Tokat Kapalı Cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen zanlının 13 yaşındaki kayınbiraderi Ahmet Karakaya'ya kaçırdığı gün öğleden sonra arazide tecavüz ettiği belirlendi. Ellerini, ayaklarını kravatı ve okul kıyafetleriyle bağladığı Karakaya'yı tecavüzden 2 gün sonra derede boğduğu iddia edilen zanlının suda bıraktığı cesedin üzerine yüzeye çıkmaması için taş koyduğu tespit edildi. Ahmet Karakaya'nın, ablası Ayfer G. ile evli olan eniştesini çok sevdiği, okul önünden kaçırıldığı gün de eniştesinin yanına korkmadan yaklaştığı öğrenildi. Ayfer G'nin, eşinin cinsel taciz suçundan cezaevine girmesinin hemen ardından 1 yaşındaki kızıyla ailesinin yanına yerleştiği ve boşanma kararı aldığı belirtildi. Çocuğa cinsel tacizin yanı sıra hırsızlık, sahte kimlik gibi suçlardan kaydı bulunan Mehmet Ali G'nin cezaevinden çıktıktan sonra eşini tekrar bir araya gelmek için ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Bu süreçte kayınpederini telefonla tehdit ettiği, sonuç alamayınca kayınbiraderini okulun önünden kaçırdığı kaydedilen zanlının, eşinin eve dönmemesi üzerine aileden intikam almak için çocuğu öldürdüğü ileri sürüldü. Sivas'ta, ilköğretim 7. sınıf öğrencisi Ahmet Karakaya, 28 Mart'ta, öğle saatlerinde teneffüse çıktığı sırada eniştesi Mehmet Ali G. tarafından kaçırılmış, Gümüşdere beldesi kırsalında derede boğulmuş halde bulunmuştu. Olayla ilgili olarak çocuğun eniştesi Mehmet Ali G. ile babası M.G, arkadaşı M.K. gözaltına alınmıştı.