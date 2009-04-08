Cani baba yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde, 20 yaşındaki kızı E.A.'yı, boğazını kesip 15 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan H.A., Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde polisin takibi sonucu yakalandı. Sorgulanmak üzere İzmir'e getirilen baba H.A.'nın, işlemlerinin ardından adliyeye sevkedileceği bildirildi.



Olay, geçen yıl 11 Kasım'da, T.A.'nın, bankadan para çekmek için ayrılıp Karataş Semti, 345 Sokak 42/3 numaradaki evine döndüğünde, 46 yaşındaki eşi H.A.'nın kanlar içinde kapıdan çıkarak hızla uzaklaşmasıyla ortaya çıkmıştı. Eve giren T.A., iki gün önce, polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu, daha sonra evine dönen 20 yaşındaki kızı E.A.'yı kanlar içinde yatağında yatarken buldu.



T.A.'nın ihbarı üzerine eve gelen polis, olay sırasında evde tek başına bulunan E.A.'nın, boğazının kesildiği ve 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Talihsiz kızın, şah damarının kesildiği, başının gövdesinden ayrılmasına ramak kaldığı saptandı. Sinir krizleri geçiren, dört çocuğundan birisini kaybetmenin acısını yaşayan anne T.A.'nın, ifadesi doğrultusunda, E.A.'nın, evine döndüğünü öğrenen babası tarafından öldürüldüğü belirlendi.



Baba H.A.'yı yakalamak için polis, geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, araştırmada, genç kızın yaşadıkları da ortaya çıktı. Aslen Mardinli olan ailenin iki kızından biri olan E.A.'nın, bahçıvanlık yapan babası H.A.'nın, kendisine elle tacizde bulunduğu gerekçesiyle karakola gidip polise şikayette bulunduğu saptandı. Şikayetin ardından ayrıldığı evine zaman zaman dönen E.A.'nın, babası H.A. ve ağabeyleri G.A. ile D.A. tarafından şikayetinden vazgeçmesi için sürekli dövüldüğü ileri sürüldü. Yaşadıklarına dayanamayan genç kız, iki ağabeyi hakkında da, kendisini dövdükleri gerekçesiyle şikayette bulundu. Baba ve iki ağabeyin, şikayetlerin ardından polis tarafından her yerde aranmaya başladığı öğrenildi. Genişletilerek sürdürülen soruşturmada, ağabeyler G.A. ve D.A. yakalanırken, sevkedildikleri adliyede tutuklandı.



Kahvehanede yakalandı



Baba H.A.'nın izini süren polis, Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde saklandığını belirledi. Takip başlatan ekipler, H.A.'yı bir kahvehanede otururken yakaladı. Gözaltına alınan H.A., sorgulanmak için İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilirken, işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevkedileceği bildirildi.



Sabıkalı baba kızını suçlamıştı



Vahşi cinayetten yaklaşık 6 ay sonra yakalanan H.A.'nın, 1996 yılında `uyuşturucu satmak' ve 2004 yılında `adam kaçırma' suçlarından cezaevine girdikten bir süre sonra tahliye olduğu, tahliyesinden sonra yakınlarına, kızı E.A.'dan dert yanarak psikolojisinin bozuk olduğunu söylediği öğrenilmişti. H.A.'nın, bir gece geç saatlerde çalan cep telefonuna kızı E.A.'nın baktığını, karşısında ilişki yaşadığı sevgilisinin sesini duyunca annesine şikayet ettiğini, kendisinden intikam almak için cinsel tacizde bulunduğu iddiasını ortaya attıklarını çevresine söylediği öğrenildi. Baba H.A.'nın, bütün bunlara rağmen üniversite sınavlarında başarılı olan kızını polis yapmak istediğini, hatta gelin olarak istemek için haber gönderen bazı kişilere, meslek edineceğini belirterek karşı çıktığını anlattığı kaydedilmişti.

