Caner'in dönüşü muhteşem oldu!

Fenerbahçe'nin 4 yıl aradan sonra yeniden kadrosuna kattığı Caner Erkin performansıyla taraftardan alkış topladı.

Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; 32 yaşındaki sol bek, geride kalan 6 haftada hem gösterdiği performansla hem de asistleriyle dikkat çekti.

Caner, 6 haftada kullandığı korner vuruşlarıyla 4 gol attırdı.

Caner Erkin, ilk hafta Rize deplasmanında 2-1 biten maçta Gökhan Gönül'e, 4. haftada Karagümrük maçı 2-1'lik galibiyetle geçilirken Samatta'ya, 5. haftada Göztepe deplasmanında 3-2 kazanılan maçta Serdar Aziz'e kornerden ortayla asist yapan isim oldu.

Trabzonspor maçında da 54. dakikada gelen golde Caner kornerden ortayı açtı, Tisserand kafayla topu kaleye yolladı. Top Serkan Asan'ın ayağına çarpıp içeri girdiği için gol Serkan Asan'a yazıldı. Bu yüzden Caner Erkin'in golü getiren ortası asist olarak kaydedilmedi.