Caner Erkin'e 2 dakikalık dizi sahnesi için servet teklif edildi

Beşiktaşlı Caner Erkin'e, Mert Fırat, Damla Sönmez, Tülin Özen ve Alper Saldıran'ın başrolünde olduğu 'Aşk ve Gurur' dizisinden teklif geldi. Erkin'e 2 dakikalık bir sahnede oynaması için 500 bin TL önerildi.

Posta'da yer alan habere göre, sakatlığı geçip antrenmanlara başlayan, hatta takımının geçen perşembe yaptığı Olympiakos maçının kadrosuna dahil olan miili yıldız, Başkan Fikret Orman'ın izin vermesine rağmen teklifi reddetti.Yapım şirketi Caner Erkin'e oyuncu eşi Şükran Ovalı vasıtasıyla ulaştığı öğrenildi.

Caner Erkin son dönemlerde, eski eşi Asena Atalay ile çocuklarının velayeti konusunda bir çok kez mahkemelik olmuştu.