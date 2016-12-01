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Spor

Caner Erkin'den derbi değerlendirmesi

"Camia olarak tek hedefimiz üç puanı almak"

01 Aralık 2016 21:51

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin, Spor Toto Süper Lig'de 3 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları derbide galibiyet için sahada olacaklarını ve takım arkadaşlarına güvendiğini söyledi.

Erkin, Vodafone Arena Kartal Yuvası'nda düzenlenen ve soğuk havaya rağmen taraftarların yoğun ilgi gösterdiği imza gününde, açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı takımın deneyimli futbolcusu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği derbinin centilmence geçmesini beklediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ben de agresif bir oyuncuyum, sahada bazen sinirli olabiliyoruz. Ama derbinin efendice, centilmence geçmesini diliyorum. Camia olarak da futbolcu olarak da derbide tek istediğimiz 3 puan. Beraberlik işimize yaramaz, bizim gibi bir takımın Kadıköy'de de olsa derbileri kazanması lazım. Kazanacak gücümüz de var. Tek hedefimiz 3 puan."

Caner, sakatlığı nedeniyle derbide yer alamaması ilgili olarak ise şunları belirtti:

"Fenerbahçe maçı tabii ki en çok oynamak istediğim derbilerden birisiydi. Çünkü oradayken de bu derbiyi oynadım. Belki Beşiktaş'ta olduğumda daha keyifli olacaktır. Oynamayacak olmamdan dolayı burukluk var, çünkü gerçekten çok oynamak istiyordum, çok da bekliyordum ama nasip değilmiş. Daha uzun seneler futbol hayatım var. Sonuçta illa ki Fenerbahçe'ye karşı oynayacağım."

Deneyimli futbolcu, tedavi süreciyle ilgili olarak gelen soruya ise "Tedaviler devam ediyor, sıkıntı yok. Bu uzun bir süreç, ben de sabırlı bir şekilde devam ediyorum, her şey yolunda. Sahalara dönüş tarihimle ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz ama süreç çok iyi gidiyor. Bir zaman vermek bu tür durumlarda yanlış olur. Taraftarı ve camiayı heyecanlandırmak da yanlış olur. Ayağım ne zaman düzelirse o zaman dönmek daha mantıklı olur. Beşiktaş takımı çok değerli oyunculardan kurulu bir takım, her şeyin üstesinden gelebilir. Talisca ve ben de önemliyiz ama Beşiktaş'ın diğer oyuncuları da çok önemli, bu nedenle herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Caner Erkin, "Gelecek sezon da Beşiktaş'ta olacak mısın?" sorusuna ise, "Buna karar verecek olan BeşiktaşKulübü ve Fikret başkanımız. Sonuçta onların inisiyatifinde olan bir durum. Beşiktaş beni istediği sürece uzun seneler burada kalmak istiyorum." şeklinde cevap verdi.

 

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