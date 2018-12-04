Caner Erkin ve Tolga Zengin ifade verdi

Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin ve Tolga Zengin, 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde çıkan olaylar hakkındaki soruşturma kapsamında adliyeye gelerek ifade verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre adliyeye gelerek müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren Caner Erkin, açıklama yapmadan ayrıldı. Erkin'in ardından adliyeye gelen Tolga Zengin ise ifadesinin ardından olaylı derbiye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdiğini söyledi. Zengin, "Derbiyle ilgili bir kaç şey vardı. Savcı onları sormak için çağırdı. Yaşanan olaylarla ilgili müşteki, güvenlik görevlisiyle yaşanan olayla ilgili şüpheli sıfatıyla ifade verdim. Herhangi bir şey olmadığını söyledim. Güvenlik görevlisi şikayetçi olmuş. Problem yok, kamera görüntüleri var" dedi. Beşiktaş Futbol A Takımı İdari sorumlusu Hüseyin Erdinç Gültekin de soruşturma kapsamında müşteki şüpheli sıfatı ile ifade verdi.