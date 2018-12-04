Caner Erkin ve Tolga Zengin ifade verdi

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin ve Tolga Zengin, 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan olaylı derbi soruşturması kapsamında adliyeye gelerek ifade verdi.

Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin ve Caner Erkin, Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen derbiye ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Adalet Sarayı\'na geldiler. Basın ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında davet edilen futbolcular, sabah saatlerinde adliyeye ayrı ayrı geldi.

HEM MÜŞTEKİ HEM DE ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİLER

İlk olarak adliyeye gelerek müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren Caner Erkin, açıklama yapmadan ayrıldı.

Caner Erkin\'in ardından adliyeye gelen Tolga Zengin ise ifadesinin ardından olaylı derbiye ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdiğini söyledi. Zengin, \"Derbiyle ilgili bir kaç şey vardı. Savcı onları sormak için çağırdı. Yaşanan olaylarla ilgili müşteki, güvenlik görevlisiyle yaşanan olayla ilgili şüpheli sıfatıyla ifade verdim. Herhangi bir şey olmadığını söyledim. Güvenlik görevlisi şikayetçi olmuş. Problem yok, kamera görüntüleri var\" dedi. Beşiktaş Futbol A Takımı İdari sorumlusu Hüseyin Erdinç Gültekin de soruşturma kapsamında müşteki şüpheli sıfatı ile ifade verdi.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy\'de Fenerbahçe Ülker Stadyumu\'nda 19 Nisan 2018 tarihinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maç, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti. Soruşturma kapsamında Şenol Güneş\'e de çakmak atılmasıyla ilgili 45 kişi gözaltına alınmış, S.D. ile birlikte 3 kişi tutuklanmış kısa bir süre sonra da serbest bırakılmışlardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Caner Erkin\'in adliyenin koridorunda avukatı ile görüntüsü

Tolga Zengin\'in adliyenin koridorunda görüntüsü

Tolga Zengin\'in kısa açıklaması



04.12.2018 - Haber Kodu : 181204099