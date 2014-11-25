Caner Erkin önce isyan etti, sonra özür diledi

Fenerbahçeli Caner Erkin, 7. dakikada sarı kart gördüğü Bursaspor maçının 35. dakikasında oyundan alınırken, hoca İsmail Kartal'a isyan etti.



Bursaspor yarı sahasından serbest atış kullanılırken oyundan alındığını görünce Caner, topu sert bir şekilde yere vurdu ve "Bu takımda bir daha oynamam ben" diyerek, direkt soyunma odasına yöneldi. Caner Erkin bu sırada yedek kulübesine doğru baş parmağını kaldırdı ve bir şeyler söyledi.

Caner'in oyundan çıkarken İsmail Kartal'a, "Bu takımda oynamam ben" dediği iddia edildi. Caner oyundan alınırken yerine oyuna giren Hasan Ali Kaldırım'ı da tebrik etmedi.

Caner Erkin: Özür dilerim

Bursaspor-Fenerbahçe maçının 35'inci dakikasında teknik direktör İsmail Kartal tarafından oyundan alınan ve "Bir daha bu takımda oynamam" diyerek tepki gösteren Caner Erkin, "Hatalıyım, herkesten özür diliyorum" dedi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Caner Erkin, "Herkesten özür diliyorum. Agresif ve sert oynuyorum. Hatalıyım. Kendimi kontrol etmem lazımdı. Sinirimi kontrol edemedim. Bundan sonra böyle bir şey yaşanmaz. Hocamla da görüştük tabii ki. Bu yapmamam gereken bir şeydi. İlk golü benim hatamla yedik. 1-0'dan maçı çevirmek istiyordum, oyundan alınınca üzüldüm ve kırıldım. Yapmayacağım şeyler yaptım. Hocamın beni çok iyi tanıdığını biliyorum. Aramızda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum" diye konuştu.