Bursaspor kaçtı, Fenerbahçe kovaladı: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasının son maçında Bursaspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan evsahibi Bursaspor 3. dakikada Volkan Şen'in attığı golle 1-0 öne geçti.w
İlk yarı Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
Fenerbahçe 66. dakikada Dirk Kuyt'ın golüyle eşitliği yakaladı ve mücadele de 1-1 sona erdi.
İki takımın 11'leri
Bursaspor: Harun, Şener, Civelli, Serdar, Aziz Behich, Belluschi, Ozan, Volkan, Josue, Fernandao, Bakambu
Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Bekir, Kadlec, Caner, Mehmet Topal, Meireles, Diego, Alper, Kuyt, Emenike