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Spor

Bursaspor kaçtı, Fenerbahçe kovaladı: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Bursaspor ve Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı

24 Kasım 2014 23:50

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasının son maçında Bursaspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan evsahibi Bursaspor 3. dakikada Volkan Şen'in attığı golle 1-0 öne geçti.w

İlk yarı Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

Fenerbahçe 66. dakikada Dirk Kuyt'ın golüyle eşitliği yakaladı ve mücadele de 1-1 sona erdi.

 

İki takımın 11'leri

 

Bursaspor: Harun, Şener, Civelli, Serdar, Aziz Behich, Belluschi, Ozan, Volkan, Josue, Fernandao, Bakambu

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Bekir, Kadlec, Caner, Mehmet Topal, Meireles, Diego, Alper, Kuyt, Emenike

Ayrıntılar geliyor....

 

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