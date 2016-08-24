Caner Erkin Liverpool'a mı gidiyor?

Mancini'nin ayrılmasının ardından Inter'de kadro şansı bulamayan Caner Erkin'e İngiliz ekibi Liverpool'un talip olduğu iddia edildi.

İngiliz Skysports'ta yer alan habere göre 27 yaşındaki milli sol bek, Liverpool'a transfer olabilir. Caner Erkin'in Inter'e imza atmadan önce Liverpool'la da görüştüğü biliniyor. Oyuncunun menajerinin tecrübeli futbolcunun San Siro'dan ayrılabileceğini açıklamasının ardından gözler Liverpool'a çevrildi.

Menajer Batur Altıparmak'ın '3 takımdan teklif aldık, bunlar İspanya'dan ve İngiltere'den geldi' dediği hatırlatılarak İngiltere'den gelen teklifin Liverpool'a ait olduğu iddia edildi.





