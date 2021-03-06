Caner Erkin'in affedilmesi için Emre Belözoğlu devreye girdi

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin, Göztepe maçında oyundan alınmasına tepki göstermiş ve teknik ekibin kararıyla kadro dışı kalmıştı. Erkin için Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu devreye girdi. Belözoğlu, Caner'in yeniden affedilmesine ilişkin Erol Bulut'a ricada bulundu.

Fanatik gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta oyundan alınmasına tepki gösteren ve teknik heyetinden gözünden düşen Caner Erkin için Emre Belözoğlu devreye girdi.



Tecrübeli sol bek, Trabzon ve Antalya karşılaşmalarında görev yapmadı, idmanlarda ise takımdan ayrı çalıştı. Ancak Novak'ın bekleneni verememesi nedeniyle gözler yeniden kendisine çevrildi.

Emre Belözoğlu, yıldız futbolcunun affedilmesi için harekete geçti ve Erol Bulut'a ricada bulundu. Genç teknik direktörün de buna sıcak baktığı ve Milli oyuncunun para cezasıyla takıma dönebileceği öğrenildi.