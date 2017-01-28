Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ile ilgili olarak "3. kişilerle birlikte olduğu halde oğlumun zarar görmemesi için hukuki haklarımı kullanmadım. Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip" açıklamasıyla ilgili olarak " Sanal âlemde büyüyen çocuklar acımasız. Caner Erkin’in, yarınlarda okul arkadaşları internette babasının yazdıklarını oğluna sorduklarında ne duruma düşeceğini hesap etmesi gerekirdi" dedi.

Ali Eyüboğlu'nun "Caner Erkin haklı da olsa yanlış yaptı" başlığıyla yayımlanan (28 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Beşiktaş’ın milli futbolcusu Caner Erkin’in ayrıldığı eşi Asena Atalay için Instagram’dan yazdıklarını şaşkınlıkla okudum.

Belli ki oyuncu Şükran Ovalı’yla evlendikten kısa bir süre sonra eski eşinin, oğlu Çınar’ın giderlerini ödemediği için icra takibi başlattığı haberi, bardağı taşıran son damla oldu.

Belli ki Erkin, Asena Atalay’ın bu hamleyle, mutluluğunu hedeflediğine karar verdi.

Belli ki futbolcu, eski eşin yaptıklarından bıktı ve o yüzden çıkan haberi yalanlamakla yetinmeyip, yıllarca içinde birikenleri bir bir sıraladı...

“Bugüne kadar susmamın tek sebebi oğlumdu” diye yazan Erkin, keşke sessizliğini hiç bozmasaydı.

Evliliğe ihanet

Çünkü Caner Erkin, farkında değil belki ama yaptığı şu açıklamayla en büyük zararı, korumaya çalıştığı oğluna verdi:

“Sizin de bildiğiniz üzere evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olan Asena Atalay’a karşı boşanma aşamasında hiçbir hukuki hakkımı kullanmadım. Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım. Hatta sahip olduğum her şeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayı amaçladım. Ama gördüm ki benim oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden geleni yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım.

Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip.”

Haklı olsa bile...

Bu tür krizleri yönetmenin çeşitli yolları var...

Birincisi susmak.

İkincisi iki satırlık bir açıklamayla yetinmek.

Üçüncüsü yapana misliyle yanıt vermek.

Caner üçüncüyü seçti ve hata etti.

Caner Erkin’in yazdıkları A’dan Z’ye doğru olsa bile Asena Atalay, sonuçta oğlunun annesi.

O nedenle milli futbolcu, öfkesine yenik düşerek aklına gelenleri yazmak yerine oğlunun hatırına yine sessiz kalabilseydi.

Sanal âlemde büyüyen çocuklar acımasız. Caner Erkin’in, yarınlarda okul arkadaşları internette babasının yazdıklarını oğluna sorduklarında ne duruma düşeceğini hesap etmesi gerekirdi.