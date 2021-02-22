Caner Erkin’den tepki: Bunlar kafayı yemiş

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada Caner Erkin'in bir pozisyon sonrasında hakeme olan tepkisi kameralara yansıdı.

Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe’ye sahasında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 3 puan gerisine düştü. Haftayı BAY geçen Beşiktaş ile de aynı puanda kaldı.

Sarı-lacivertli takımda maça ilk 11’de başlayıp 88. dakikada oyundan alınan Caner, ikinci yarıda yaşanan bir pozisyonda hakemlere tepki gösterdi. 9. dakikada Halil’in attığı golle geriye düşüp beraberlik golünü bulamayan Fenerbahçeli futbolcular gergin ve aceleci göründü.

Caner Erkin de Göztepeli Alpaslan Öztürk’ün sakatlanıp yerde kalmasının ardından hakem Hüseyin Göçek oyunu durdurdu. Oyun durmadan önce top ayağında Caner Erkin de hakemin oyunu yeniden başlatıp Göztepe’ye vermesinin ardından “Kur’an çarpsın, bunlar kafayı yemiş” dediği görüldü.

Bulut'a tepki gösterdi

Erol Bulut'un tercihleri de futbol kamuoyunda tartışmalara sebep oldu. Genç teknik adamın, Thiam'ı oyundan alması eleştirilirken, Caner Erkin de kenara gelmesine tepki gösterdi. 88 dakikada 47 pas yapan ve bunlarda da yüzde 75'lik bir isabet oranı tutturabilen Caner, 3 ikili mücadele kazanırken, 2'sini kaybetti.