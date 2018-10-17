Caner Erkin, Asena Atalay'a dava açmaya hazırlanıyor: Çocuğumun nafakasını ailesi için harcıyor

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, çocukları için ödediği nafakayı, borcu yüzünden kapanan Maslak Sahne’yi yeniden açan babası Oktay Atalay’a aktardığını öne sürdüğü eski eşi Asena Atalay’a dava açıyor.

Saklambaç'ta yer alan haber göre, Erkin, Maslak Mashattan'daki merkezin geçtiğimiz günlerde Oktay Atalay tarafından yeniden açılmasıyla eski eşine ödediği aylık 10 bin liralık yoksulluk nafakasının kesilmesi için dava açmaya hazırlanıyor. Futbolcunun, geçtiğimiz yıl kısa süre televizyonda sunuculuk yapan eski eşinin şu an bir işi olmamasını gerekçe gösterdiği öğrenildi.

Mahkeme, Caner Erkin’in 2016'da 6 yıllık evliliğini bitirdiği Atalay'a aylık 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar vermişti. 7 yaşındaki oğulları Çınar'ın aylık 50 bin liralık okul masraflarını üstlenen ünlü futbolcu, eski eşine de her ay ihtiyaçlarını karşılaması için de ekstra 10 bin lira ödediğini açıklamıştı.

Beşiktaşlı futbolcu, geçtiğimiz aylardaki davada eski eşini "Asena, çocuk için verdiğim parayı kendisine harcıyor" sözleriyle suçlamış ve Çınar'ın velayetinin kendisine verilmesini istemişti.