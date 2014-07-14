Caner Erkin 2 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Caner Erkin, düzenlenen törenle kendisini 2 yıl daha takımda tutacak sözleşmeyi imzaladı

Basın toplantısında konuşan Aziz Yıldırım, "Caner, iyi bir Fenerbahçeli'dir. Özellikle bu imzaya onun için katıldım. Kendisi Fenerbahçe'nin değerini biliyor, bilmeye devam edecektir. Türk futboluna katkı sağlayacaktır" dedi.

Caner Erkin ise "Burası benim ailem oldu. Elimden geleni her şekilde vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal soruları yanıtlarken "Bir yabancı transferi yaptık. Diğer yabancı oyuncularımız ise ilerleyen günlerde takıma katılacaklar" dedi.

Sevilla, Chelsea ve Beşiktaş gibi önemli takımlarla hazırlık maçı yapacaklarını söyleyen Yanal şöyle devam etti:

"Şu anda kadromuzun yeterli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe ortaya koyduğu performansla zaten şampiyonluğun önemli adayı olduğunu göstermişti."

Kuyt'ın Dünya Kupası'nda farklı pozisyonlarda oynadığını ve bu oyuncunun kalitesini bir kez daha sergilediğini dile getiren Ersun Yanal, Caner Erkin için de "Caner'in Fenerbahçe'yle imzalayacağını ve bir yere gitmeyeceğini de biliyorduk. Caner'le birkaç konuşmayla sorun çözüldü. Fenerbahçe'deki performansı zaten ortadaydı. Yeni sezonda da bu performansını sürdürecektir" dedi.