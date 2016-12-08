Caner Erkin - Şükran Ovalı çifti nikâhı iptal etti!

2 Ocak 2017’de İtalya’da evlenmek için Roma Büyükelçiliği'ne başvuruyu yapan Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, ani bir kararla nikâhı iptal etti. Düğün yeri ve davetli sayısı gibi konularda uzlaşamayan Ovalı ile Erkin, düğünü yine Roma’da yapmak üzere ileri bir tarihe erteledi.

Yaz sonunda ilan ettikleri aşklarıyla gündem olan çift, Beşiktaş'ın yıldızı Erkin'in evlilik teklifinin ardından birlikte yaşamaya başlamış ve ailelerini tanıştırmıştı. Herkesten gizlice nikâh için de tarih alan çift 2 Ocak 2017 günü İtalya'da evleneceklerdi.

Ailevi sorunlar da çıktı

Roma Büyükelçiliği'ndeki nikâh için de tüm yasal işlemleri yapan çift, düğün hazırlıklarına başlamış ve davetlilerin ulaşım, konaklama gibi detaylarını da halletmişti.

Ancak evlilik öncesinde hemen hemen her çift gibi anlaşmazlık yaşayan Şükran Ovalı ve Erkin, fikir ayrılığına düştü. Aile bireylerinin vize işlemlerinin de 2 Ocak 2017 gününe yetişmemesi üzerine ünlü çift, düğünü ileri bir tarihe erteledi. İptal edilen düğünle ilgili çiftin yakın çevresi "Şükran Ovalı, istekleriyle Caner'i zorladı" ifadesini kullandı. Ancak yıldız futbolcunun "Şükran, evleneceğim kadın. Düğünle ilgili de kendisinden çok beni düşünüyor" diyerek dedikodulara yanıt verdiği söyleniyor. Bu arada ikilinin yakın çevresinden alınan bilgiye göre; Şükran Ovalı ile Caner Erkin aşıklar şehri Roma'da evlenmekte kararlı.

