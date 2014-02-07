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Caner Cindoruk ve Ebru Özkan ayrıldı

Caner Cindoruk ve Ebru Özkan'ın beş yıldır süren birlikteliği sona erdi

07 Şubat 2014 12:27

Caner Cindoruk ve Ebru Özkan’ın beş yıl önce “Hanımın Çiftliği” dizisinin setinde başlayan aşkları sona erdi. Uzun süredir birlikte yaşayan çift, evleri de ayırdı.

Büşra Bozok Aytek’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, 2009 yılında Kanal D’de yayına başlayan “Hanımın Çiftliği” dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncular Caner Cindoruk ve Ebru Özkan’ın yolları ayrıldı. Çift, son dönemde bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini tamamen bitirdi. İkili, evlerini de ayırdı.

Cindoruk, ayrılık sorusuna “Evet, ayrıldığımız doğrudur. Evleri de ayırdık” diye yanıt verdi. Oyuncu, bir süre önce “Aramızda Kalsın” dizisindeki partneri Gökçe Bahadır’la aşk yaşadığı dedikodularıyla gündeme gelmiş, ancak ikili iddiayı yalanlamıştı.

Caner Cindoruk ve Ebru Özkan, “Hanımın Çiftliği” dizisinin ardından “Pandaların Hikâyesi” adlı tiyatro oyununda birlikte rol almıştı.

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