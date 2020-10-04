Caner Cindoruk: Dünyadaki hiçbir erkek hiçbir kadından üstün değil

Oyuncu Caner Cindoruk, "Birçok erkek toplumun içinde problemli yetişiyor. Ailede, okulda, askerde… Her yerde. Bu aslında eğitimle ve bazı farkındalıklarla aşılabilecek bir durum. Canımı en çok sıkan şeyse erkekle ilgili bu problemin birçok kadına zarar vermesi, ki son dönemlerde sık sık tanık oluyoruz maalesef. Şunu anlamalıyız, dünyadaki hiçbir erkek hiçbir kadından üstün değil." açıklamasını yaptı.

Caner Cindoruk, yeni dizi ‘Sadakatsiz’le ekrana dönüyor. Eşini aldatan bir adamı canlandıran oyuncu “Bu rolle, bu karakterdeki bir erkeği deşifre etmek istedim” dedi. Geçmişte kendisinin de arzularına yenik düştüğünü söyleyen Cindoruk, “İnsan yaptığıyla yüzleştiğinde değmediğini anlıyor maalesef” diye konuştu. Hürriyet gazetesinden Hakan Gence’ye konuşan Cindoruk, "Erkek bunu kendine hak görebiliyor. Öyle bir dünya yok! ‘Sadakatsiz’i seçmemin en önemli nedenlerinden biri de buydu. Erkek egemen sistemin artık çıkmazda olduğunu, kadın aklına ihtiyaç duyduğumuzu dile getirmeye çalışıyorum. Birçok erkek toplumun içinde problemli yetişiyor. Ailede, okulda, askerde… Her yerde. Bu aslında eğitimle ve bazı farkındalıklarla aşılabilecek bir durum. Canımı en çok sıkan şeyse erkekle ilgili bu problemin birçok kadına zarar vermesi, ki son dönemlerde sık sık tanık oluyoruz maalesef. Şunu anlamalıyız, dünyadaki hiçbir erkek hiçbir kadından üstün değil." ifadesini kullandı.