'Candy Crush' iki boğaz köprüsü bedeline el değiştirdi

Oyun dünyasının büyük isimlerinden Activision Blizzard, dünyada büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Candy Crush oyununun üreticisi King Digital Entertainment’ı satın aldı. Activision Blizzard bu satın alma için 5.9 milyar dolar (yaklaşık 16,7 milyar TL) ödeyeceğini açıkladı.

Call of Duty, World of Warcraft gibi oyunların sahibi olan Activision Blizzar şirketi, oyunlarının satışı için 30 ile 60 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip.

Şirket geçen yıl satışlardan 4,4 milyar dolar kazanırken, net kârı 835 milyon dolar oldu.

King Digital Entertainment, geçtiğimiz yıllarda, halka arzını gerçekleştirmiş ve yatırımcılardan büyük ilgi duymuştu.

BBC Türkçe'nin haberine göre Yavuz Sultan Selim adı verilen 3. köprünün inşaatı için 2012 yılında IC İçtaş ile İtalyan Astaldi firmalarının kazandığı ihalenin bedeli 2,5 milyar dolardı.

Candy Crush için ödenen tutarla boğaza 2 köprü daha yapmak mümkün.