Candice Swanepoel, İstanbul'da

İstanbul’a gelen Victoria Secret’s’ın Güney Afrikalı modeli Candice Swanepoel, “O kadar güzel değilim” dedi.

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Victoria’s Secret’ın meleği, Güney Afrikalı model Candice Swanepoel, bir içecek firmasının Hadise’den sonraki yüzü olmak için İstanbul’a geldi. Küt ayak parmaklarını sevmediğini söyleyen manken ilginç bir de teori ortaya attı: “Her başarılı kadının arkasında sıkılmış bir erkek vardır!”



-Çekim teklifinden önce Türkiye hakkında bilginiz var mıydı?



Açıkçası yoktu ama buraya geleceğimi duyan arkadaşlarım müthiş güzelliklerle karşılaşacağımı söyledi. Boğaz’a bakıyorum da, onlara hak veriyorum, çok güzel bir şehriniz var. İlk kez uçtuğum Türk Hava Yolları’nı keşfetmemde iyi oldu. Kebap hakkında bilgim var ve çok severim. Bir de döneri unutmamam lazım, çok lezzetli...



- Aç kalarak mı formdasın yoksa gensel şanslılardan mısın?



Yediği halde zayıf kalanlardan değilim. Yemeklerde asla tuz kullanmıyorum. Sushi yerken bile soya sosu dökemiyorum. Bir gün ağır yersem diğer gün hafif yiyorum.



- Spor yapıyor musun?



Her hafta kick-box, pilates ve yoga yaparım. Babamın süt ürünleri üreten bir çiftliği vardı. Doğa sporlarına da alışkınım.



- Charlize Theron’dan sonra Güney Afrika’dan çıkan en seksi kadın olarak görülüyorsun..



Mutlu olurum.



- Defilesinde yer almaktan çok zevk aldığın tasarımcı kim?



Chloe... Giymeyi, taşımayı seviyorum. Modellerden ise favorim KateMoss.



- Erkek arkadaşın var mı?



Evet, 4 yıldır... 17 yaşımdan beri beraberiz ve beraber büyüdük sayılır.



- O ne iş yapıyor?



Brezilyalı, aşçı olmak istiyor ve denemelerini benim üzerimde yapıyor. Çok

güzel yemekler yapıyor ama teslim olmamam şart.



- Bu kadar güzel ve seksi bir kadınla beraber olmak kıskançlık yaratıyor mu?



Zaman zaman, herkes gibi... Bazen ilgiden ve çalışmalarımdan sıkılıyor. Her başarılı kadının arkasında damuhakkak sıkılmış bir erkek vardır! Bir de normalde bu kadar konuşan bir kadın değilimdir. Yalnızken “Konuşsana Candice” diye beni dürter.



- Sevmediğin bir yerin var mı?



Gerçekten o kadar güzel sayılmam. Fark ettirmediğim bir sürü defo sayabilirim size. Mesela ayak parmaklarımı hiç sevmem. Bale yaptığım için biraz küt kaldılar! Oben BUDAK









