Candemir kardeşler toprağa verildi

T24 - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden maden işçileri, Tarık ve Volkan Candemir kardeşler Çaycuma ilçesinde toprağa verildi.



Cenazeleri Çayköy Merkez Camisi'ne getirilen Tarık (28) ve Volkan (31) Candemir kardeşler için dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.



Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, cenaze namazı öncesinde yaptığı konuşmada, ''Böyle bir acıyla evlatlarımızı kaybetmek bizi derinden üzüyor. Onları ay yıldızlı bayraklarımızla son yolculuklarına uğurluyoruz. Bu olayda ihmal varsa, hukuki boyutta incelemesi yapılıp açığa çıkacaktır'' dedi.



Kılınan cenaze namazının ardından, aynı gün işe giren ve aynı patlamada yaşamını yitiren Tarık ve Volkan Candemir kardeşler, köylerindeki mezarlıkta toprağa verildi.





