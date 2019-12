-ÇANDARLI LİMANI TEMEL ATMA TÖRENİ İZMİR (A.A) - 15.05.2011 - Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk, ''Çandarlı Limanı'mız tamamlandığında İzmir, Avrupa-Asya deniz ticaretinin merkezi haline gelmekle kalmayacak, dünyanın yeni deniz ipek yolu güzergahı İzmir'den geçecek'' dedi. ''Türkiye'nin Batı'ya açılan kapısı'' olarak nitelendirilen ve tamamlandığında ülkenin en büyük limanı olacak Çandarlı Limanı'nın temeli, İzmir'in Zeytindağ Beldesinde düzenlenen törenle atıldı. Törene, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Ulaştırma Bakanı Soluk, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra Ulaştırma Bakanlığı bürokratları ve İzmir Valisi Cahit Kıraç katıldı. Törendeki konuşmasında, Çandarlı Limanı'nın temelini atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Soluk, İzmir'in konumu itibarıyla Türkiye'nin Batı'ya açılan kapısı olduğunu ve ülke ekonomisine büyük bir güç sağladığını hatırlatarak, kentin sorunlarının giderilmesi için önemli projelerin bir bir hayata geçirildiğini söyledi. İzmir'in demir, deniz ve karayolu ulaşımı konusunda her türlü önlemin alındığını anlatan Soluk, son olarak Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattının ihale çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi. İzmir'e yönelik proje ve faaliyetler hakkında bilgi veren Soluk, ''Ulaştırma Bakanlığı, denizcilik alanındaki yatırımlarıyla Türkiye'yi denizci kimliğine kavuşturdu. Yap-İşlet-Devret ihaleleriyle Türkiye limanlarına kavuşuyor. Bunlarla Türkiye kazanıyor, İzmir kazanıyor. Çandarlı Limanı'mız tamamlandığında İzmir, Avrupa-Asya deniz ticaretinin merkezi haline gelmekle kalmayacak, dünyanın yeni deniz İpek Yolu güzergahı İzmir'den geçecek. Hedefimiz, nesillere hizmet edecek bu projede 2013 yılında ilk gemimizi bu limana bağlamak'' diye konuştu. -''DÜNYANIN İLK ON LİMANI ARASINDA''- Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da Çandarlı Limanı'nın dünyanın ilk on limanı arasında yer alacağını söyledi. Bugüne kadar Türkiye'de yapılmış limanların konteyner kapasitesinin 6 milyon olduğunu, bu limanın kapasitesinin ise 12 milyon olacağını belirten Yıldırım, böyle bir eserin İzmir'e yakışacağını söyledi. Çandarlı Limanı'nın ilk etapta mendireklerinin sonra hangarlarının, bağlantı yollarının ve demiryollarının yapılacağını belirten Yıldırım, bütün bu projeleri hayata geçirirken vatandaşa hizmet etmenin temel amaçları olduğunu ifade etti. Yıldırım, prensip olarak temel atma törenlerine katılmayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu projenin temel atma törenine katılmayı istediğini ancak seçim çalışmaları nedeniyle bunun gerçekleşmediğini söyledi. Yıllardır Türkiye'ye gelecek yüklerin Yunanistan'ın Pire Limanı'na gittiğini hatırlatan Yıldırım, ''Rahatsız olanların, karşı çıkanların, istemeyenlerin gayreti hiçbir işe yaramadı. Bu büyük proje için kazmayı bugün vuruyoruz. Birkaç yıl sonra denizcilerimizin 'deve' gibi gördükleri Pire Limanı, Kuzey Ege Çandarlı Limanı karşısında 'pire' gibi olacak'' dedi. Hükümetinin İzmir'e yönelik faaliyetlerini sıralayan Yıldırım, İzmir'de Kaklıç'ta havaalanı inşa edilmesinin planlandığını bildirdi. Expo 2020 ile İzmir'e çok güzel hizmetler yapılacağını dile getiren Yıldırım, ''Uzun olur gemilerin direği, çatal olur efelerin yüreği. Çatal yürekli efelerin memleketine her şey helali hoş olsun'' diye konuştu. Hizmetleri hayata geçirirken ''muhalefete verdikleri rahatsızlıktan ötürü'' özür dileyen Yıldırım, kent için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Yıldırım, Çandarlı Limanın inşasını gerçekleştirecek yüklenici firma temsilcilerinden proje için gereken malzeme ve iş gücünün bölgeden temin edilmesi konusunda söz aldı. Binali Yıldırım, tamamlanma süresi 900 gün olan projenin daha kısa sürede bitirilmesi için firma temsilcileriyle pazarlık yaptı. Vatandaşlardan süreyi belirlemelerini isteyen Yıldırım, projenin 750 günde tamamlanması için söz aldı. -''BÜYÜK TONAJLI GEMİLERİN ADRESİ OLACAK''- Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı (DLH) Genel Müdür Vekili Metin Tahan, limanın İzmir'in yıllardır özlemle beklediği bir proje olduğunu ifade etti. ''Bu liman büyük tonajlı gemilerin adresi olacak'' diyen Tahan, proje için bin 800 metre uzunluğunda dalgakıran inşa edileceğini, bu aşamanın ardından limanın hayata geçirilmesi için Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale edileceğini anlattı. Projeyi hayata geçirecek yüklenici firmalar adına konuşan Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye'nin cumhuriyetin yüzüncü yılı için hedeflediği ithalat ve ihracat rakamlarına ulaşmasının limanlar, bağlantı yolları gibi ulaştırma alanındaki yatırımlara bağlı olduğunu vurguladı. Özdemir, Çandarlı Limanı için 800 metre kaya dolgu yapacaklarını söyledi. İzmir Valisi Cahit Kıraç da, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye'nin bu alanda yeni yeni açılımlara sahip olabildiğini söyledi. Çandarlı Limanı'nın Türkiye'yi üç ayrı kıtaya bağlayacağını ifade eden Kıraç, dünyada ticaretin yaklaşık yüzde 90'ının deniz yoluyla yapıldığı göz önüne alındığında, bu projenin, Türkiye'ye bu alanda önemli bir pay kazandıracağına işaret etti. Konuşmaların ardından Devlet Bakanı Aydın, Ulaştırma Bakanı Soluk, Eski Ulaştırma Bakanı Yıldırım ile diğer konuşmacılar Çandarlı Limanı'nın temelini attı. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Günay, Antalya programı nedeniyle törenden erken ayrıldı. 24 Mart'ta yapılan ''Çandarlı Limanı inşaatı yapım işi ihalesi''ni Limak ve Kolin İnşaat Ortak Girişimi 230 milyon 579 bin 344,95 Liraya almıştı.