Çandar'ın pişmanlığı!

Yazar Cengiz Çandar, gazetelerin bayramlarda çıkmama geleneğini bozan Sabah gazetesinin 1993'teki kararını 'devrimci' bulduğu için o zaman desteklediğini ancak, şimdi keşke gelenek devam etseydi diye düşündüğünü söyledi. Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergun Babahan da, bayramda çıkma kararını nasıl aldıklarını anlattı.



Çandar, Radikal'deki (9 Aralık 2008) yazısında bayram gazetelerine olan özlemini anlattı.

Kurban Bayramı'nın kendisine bayram gazetelerini anımsattığını belirten Çandar, özellikle İstanbul Bayram gazetesinin, “Babıali Milli Takımı” gibi olduğunu, değişik gazetelerdeki muhabir ve yazarların, bayram günleri aynı gazetede buluştuklarını yazdı. Çandar, bayram gazetesi sayesinde tek bir gazeteyi okumaya alışık olanların da, diğer gazetelerin kadrolarıyla tanışma fırsatı bulduğunu dile getirdi.



Bayram Gazetesi geleneğinin, 1993’de Sabah gazetesinin bayramda yayıma devam kararıyla bozulduğunu anımsatan Çandar, önce destek verdiği karara, şimdi neden karşı çıktığını şöyle anlattı: "Rekabet nedeniyle diğer tüm gazeteler de yayımlanmak zorunda kaldılar. O vakit Sabah gazetesindeydim ve “geleneğin” bozulması kararını “devrimci” bulduğum için hararetle desteklemiştim. Şimdi geri dönüş imkânsız olmakla birlikte, “gelenek” keşke devam etseydi görüşündeyim.

Okurlar açısından Sabah’ın 1990’ların başındaki oyunbozanlığı iyi olmuş olabilir. Gazete çalışanları ve yazarlar açısından pek iyi olmadı. Onlar, hiç kimse çalışmaz iken çalışmak zorundalar.

Sadece bu yönden de değil, “gelenek” gelenek olduğu için de korunmalı. Aslında, “gelenek” ile “yenilenme” arasında varolan sorunsal, her alanda her konuda zihinleri meşgul etmiştir."



Sabah bayramda nasıl çıktı?



Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergun Babahan da, bugünkü yazısında bayramda çıkma kararını nasıl aldıklarını yazdı. Babahan, o günü şöyle anlattı:



"Yanılmıyorsam yine bir Kurban Bayramı öncesiydi.

Dinç Bilgin, Zafer Mutlu, Kenan Sönmez ve ben, Sönmez'in odasında oturuyorduk.

Herkes de bayram tatili programını yapmıştı, çünkü bayrama ya iki ya üç gün kalmıştı.

Zafer Mutlu, Dinç Bey'e dönüp "Bayramda gazete çıkarmama fikri çok saçma. Gelecek bayram Sabah'ı çıkaralım" yolunda bir şeyler söyledi.

Dinç Bey, her zaman olduğu gibi, bir yıl bekleyecek bir sabır içinde değildi.

"Niye gelecek bayram, bu bayram hemen çıkaralım" dedi.

Karar verilmişti.

Önce Gazeteciler Cemiyeti ayaklandı.

Hürriyet'in hukuk bürosu Cemiyet'le birlikte SABAH'ın dağıtımını engellemek için seferber oldu.

Acayip bir direniş gösterip kazanmıştık.

Bir sonraki bayrama böyle bir kavgaya gerek kalmadı, çünkü herkes gazete çıkarma kararı aldı."