Candan Erçetin, Kardeş Türküler ile sahne alacak

Candan Erçetin, Berlin’de düzenlenecek olan Türk Müzik Festivali’nde Kardeş Türküler ile sahne alacak.

Hürriyet’ten Ali Varlı’nın haberine göre, 16 Eylül Cuma günü başlayacak festivalin ikinci gününde ‘Kardeş Türküler’ sahne alacak. Seslendirdikleri Türkçe, Kürtçe, Ermenice ve Arapça türkülerle beğeni toplayan grup, bu kez ünlü sanatçı Candan Erçetin’le birlikte sevenleriyle buluşacak. Grup, 17 Eylül Cumartesi ve 18 Eylül Pazar günü olmak üzere iki gün sahne alacak. Ayrıca oda orkestrası da Berlinlilere Türk müziği ziyafeti verecek. Festivalle ilgili ayrıntılı bilgileri Komische Oper’den almak mümkün. Konserlerin bilet fiyatları ise 6-49 Euro arasında değişiyor.

Festival programı şöyle:

Cuma günü açılışı yapılacak festivalde Saat 21.00’de ‘Eski Dostlar’ sahne alacak.

Cumartesi

Saat 13.00: Nihan Devecioğlu ve Aylin Aykan

Saat 15.00: Kanun Konçertosu eşliğinde Öney Köse şarkılar seslendirecek

Saat 17.00: Taner Akyol

Saat 20.00: Kardeş Türküler ve Candan Erçetin’in ardından DJ İpek ile eğlence partisi düzenlenecek.

Pazar

Oda Orkestrası, Fazıl Say, Ulvi Cemal Erkin, Tolga Zafer Özdemir ve Mehmet Erhan Tanman gibi tanımış ünlü Türk bestekarlarının eserlerini çalacak.

Saat 15.00: Sakina Teyna, Nure Dlovani ve Naze Isxan’dan oluşan grup, Zazaca eserler çalıp seslendirecek

Saat 15.00: Türkçe Tango

Saat 17.00: Kardeş Türküler kapanış konseri için sahne alacak.