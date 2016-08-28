Candan Erçetin ile Safiye Soyman arasında selfie krizi

Safiye Soyman, geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda Candan Erçetin'le karşılaşmasını "Herkes bana bakıyor, yer yarılsaydı da içine girseydim. Bunun üzerine ‘Sizinle değil köpeğinizle çektirmek istedim zaten’ dedim. O köpekle fotoğrafı da çektirdim. Bundan sonra gördüğümde selam bile vermem ona..." ifadesiyle anlattı.

Safiye Soyman, şunları söyledi:

Yer yarılsaydı da içine girseydim

“Kıbrıs’a gidiyordum. Alanda Canan Erçetin’le karşılaştım. Kucağında köpeği vardı. Herkes bizimle fotoğraf çektirdi. Ben de ona dönüp ‘Herkes bizimle poz verdi, ben de sizinle fotoğraf çektirmek istiyorum” dedim. ‘Aaa ben asla çektirmem’ diyerek reddetti. O kadar bozuldum ki... Herkes bana bakıyor, yer yarılsaydı da içine girseydim. Bunun üzerine ‘Sizinle değil köpeğinizle çektirmek istedim zaten’ dedim. O köpekle fotoğrafı da çektirdim. Bundan sonra gördüğümde selam bile vermem ona...”